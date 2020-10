O brasiliense Raphael Reis encara neste fim de semana um desafio diferente em sua carreira. Campeão de 2018 e líder da atual temporada da Stock Light, Reis participa dos 300 km de Goiânia, prova válida pela Porsche Endurance Series, ao lado de Kreis Jr. A dupla compete na categoria GT3 Cup.

No último fim de semana, Raphael disputou a rodada dupla da Stock Light no Velocitta. Na primeira corrida, foi tocado e caiu para o fim do pelotão, mas ainda se recuperou e terminou em oitavo. Na segunda prova, com o grid invertido no top10, o brasiliense largou em terceiro, pulou para segundo e ali ficou até o fim.

Goiânia é o circuito preferido do competidor do Porsche #71, e foi lá, no começo do campeonato, que Raphael venceu as duas corridas válidas pela etapa de abertura da Stock Light. Depois dos 300 km de Goiânia, o brasiliense voltará a correr no circuito de 3.835 metros, novamente pela Stock Light.

"Eu estou começando a me familiarizar com a categoria”, disse Raphael. “Estou bastante animado em estrear na Porsche junto ao Kreis. Foi uma oportunidade que surgiu e tenho certeza de que vai ser uma dupla bastante forte na categoria. Com o Kreis e sua experiência no carro e na categoria, e eu, com a experiência na pista de Goiânia, a que mais conheço a mais me identifico, tenho certeza de que essa soma de fatores formará uma dupla muito forte para disputarmos o topo do pódio.”

“A próxima corrida da Stock Light vai ser em Goiânia, então já segue como preparativo, já começa a esquentar os braços. Temos uma previsão de chuva para o fim de semana, estou bem animado com isso. Tenho certeza de que será um fim de semana bastante divertido. Já estive na categoria em 2019, em Curitiba, e realmente o trabalho que eles fazem lá é de tirar o chapéu. A atenção que eles dão, o carro prazeroso de guiar, estou bastante animado de voltar a acelerar esses carros, e, ao lado do Kreis, buscar um bom resultado."

"Neste fim de semana, temos os 300 km de Goiânia com meu parceiro Raphael Reis”, disse Kreis. “Vamos pilotar o Porsche #71 na categoria GT3. Goiânia é uma pista bastante rápida e acredito que vamos conseguir buscar um bom resultado. É uma dupla forte nessa competição, é uma pista que gosto bastante de andar. O evento da Porsche é fantástico, a organização do Dener Pires faz um trabalho muito legal. Fui campeão da Porsche GT3 em 2014, então já tenho um pouco de experiência com esse carro e a equipe, que mudou bastante de lá para cá, mas é um carro bastante prazeroso de pilotar, e vamos buscar um lugar no pódio."

