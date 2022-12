Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira (05/12) acontece a sétima e decisiva etapa do Porsche Esports Brasil, em Interlagos. A competição desembarca pela segunda vez na temporada em um circuito na América, desta vez no maior palco do automobilismo brasileiro.

Após seis etapas disputadas em cinco pistas diferentes, a competição chega em sua rodada final com Caíque Oliveira (Fyra Simsport) na liderança da classe Pro com 345 pontos, Jeff Giassi é o segundo, com 331 pontos. Gustavo Ariel, Matheus Machado e Neto Nascimento completam o top 5.

Pedro Oliveira, piloto da YouRaceBR eSports by Sensa é o líder na pontuação da classe Pro-Am, com 259 pontos. Luizinho Gonzaga e Marcos Riiffel completam o grupo dos três melhores classificados na categoria de acesso.

Já entre as equipes, a FYRA Simsport (771 pontos) garantiu o título antecipado da temporada, seguida pela Texaco Racing by TK 1 e Divena E-Sports.

Assim como aconteceu na sexta etapa, a prova será disputada no formato de 30 minutos de duração, com duas baterias. Interlagos é uma das principais pistas do automobilismo mundial e abriga o GP de Fórmula 1 local, por isso a etapa final terá um gosto especial para todos os pilotos.

Ao longo da temporada sete pilotos diferentes venceram provas na classe Pro, Gustavo Ariel é o recordista com 4 triunfos.

Em 2021 Interlagos fez parte do calendário da Pro-Am, com Rogério Santos Neto e Luan Hott vencendo a etapa. Neste ano os pilotos da Pro também terão a oportunidade de disputar o título no icônico circuito de 4.309 metros situado em São Paulo.

Em 2022 o Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, em uma iniciativa para gerar novos talentos para o automobilismo nacional.

Além dos testes, a Porsche Esports premiará os pilotos mais bem colocados das categorias Pro & Pro-Am com créditos em equipamentos profissionais de simulação, em contribuição com o desenvolvimento pessoal e fomento ao automobilismo virtual brasileiro.

A etapa de Interlagos da Porsche Esports Brasil será transmitida ao vivo, às 21 horas, pelo streaming oficial do campeonato na Twitch (Twitch.tv/PorscheEsportsBrasil), na Twitch do piloto e streamer Tony Kanaan (Twitch.tv/TonyKanaan), com espelhamento ao vivo no Youtube da Porsche Cup C6 Bank Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil) e IRB Esports (youtube.com/IRBesports). A narração ficará por conta de Thiago Alves e os comentários por Rodrigo Favoretto.

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais de Instagram @PorscheBrasilOficial e @PorscheCupBrasil.

Classifcação classe Pro – Top 5

1-Caique Oliveira – Fyra SimSport 1 – 345 pontos

2- Jeff Giassi - Fyra SimSport 1 – 331 pontos

3- Gustavo Ariel – Texaco Racing by TK 1 – 326 pontos

4- Matheus Machado – Iron Studios – 286 pontos

5- Neto Nascimento – Divena E-Sports – 286 pontos

Classificação classe Pro-Am – Top 5

1-Pedro Oliveira – YouRaceBR eSports by Sensa – 259 pontos

2-Luizinho Gonzaga – AC7 E-Racing Team by RKL – 194 pontos

3-Marcos Riffel – Bengutan Racing Smartfilmes – 182 pontos

4-Rogério Santos Neto – Hot Car Competições – 180 pontos

5-Lucyano da Silva – Duck Hawk Racing – 158 pontos

Classificação por equipes – Top 5

1-Fyra SimSport – 771 pontos

2-Texaco Racing by TK1 – 501 pontos

3- Divena E-Sports – 445 pontos

4- YouRaceBR eSports by Sensa - 439

5- Bengutan Racing PizzaCrek – 417 pontos

