A final da temporada Endurance da Porsche Cup Brasil, realizada no último sábado em Interlagos, não terminou como o planejado para a dupla de pilotos Junior Dinardi e Yuri Alves.

Duas punições por limite de velocidade no pit lane tiraram as chances de título da dupla do carro #002 que terminou a prova de 500 km na trigésima colocação com seis voltas atrás do líder.

"Foi uma prova difícil e de aprendizado, estávamos fazendo uma boa corrida, mas esses pequenos erros nos custaram o campeonato. Estou muito feliz com o resultado que foi fruto de um trabalho intenso dentro e fora das pistas," completou Junior Dinardi

"Faltou pouco para conquistarmos o campeonato na Sprint Challenge Rookie. Corrida de longa duração é assim mesmo, recheada de imprevistos. Finalizamos uma temporada de estreia em terceiro lugar no campeonato e isso vale muito para o nosso aprendizado na categoria" finaliza Yuri Alves

