Duas lendas da história do automobilismo mundial voltam a se encontrar nesta terça-feira. A marca Porsche desembarca o principal campeonato de simracing do país na versão virtual de Le Mans, palco da prova de longa duração mais famosa do mundo.

A segunda rodada do Porsche Esports Carrera Cup chega ao Circuit de La Sarthe rodeada de expectativas, já que terá no circuito francês a prova mais rápida do calendário aliada à estreia oficial do Porsche 911 GT3 Cup “992” nesse traçado.

Segundo relatos dos pilotos e equipes do campeonato, o “992” é um carro que proporcionará disputas muito abertas e uma verdadeira guerra de vácuo pelas lendárias retas da pista.

Além das expectativas técnicas para Le Mans, a rodada marcará a estreia de duas pinturas clássicas Porsche pela equipe Bordoms Snow Schatten: o Porsche Salzburg será pilotado por Leandro Werle e o Porsche Brumos 59 será guiado por Felipe Husmann. Outra estreia prevista é da pintura do Porsche Cup real de Renan Pizii, que a partir de Le Mans será representado no virtual pelo piloto Matheus Machado em sua nova equipe Iron Studios Motorsport.

Após as vitórias de Gustavo Ariel e César Froener na abertura do campeonato em Interlagos, o certame liderado por Jeff Giassi chega para mais duas baterias de 30 minutos. O atual bi-campeão tenta defender seu título e a primeira posição na tabela contra os principais pilotos de automobilismo virtual do país. Nomes como Gustavo Ariel, Dudu Barrichello, Rafa Martins, Erick Goldner, Caique Oliveira, Rodrigo Baronio e Felipe Baptista, entre muitos outros neste que já é considerado o grid mais potente da história do simracing brasileiro.

A temporada atual do Porsche Esports Carrera Cup Brasil é também a primeira competição oficial Porsche em todo mundo a alinhar os novíssimos Porsche 911 GT3 Cup “992” virtuais em seu grid, atraindo a atenção da organização alemã como uma referência real para os futuros campeonatos da marca.

A temporada de 2021 tem rodadas previstas para Interlagos, Le Mans, Road Atlanta, Spa-Francorchamps e Suzuka. Cada rodada contempla duas baterias de 30 minutos com inversão de grid dos 10 primeiros colocados da primeira para a segunda prova.

A segunda etapa da Porsche Esports Carrera Cup será transmitida nesta terça dia 02/11 a partir das 21h, ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche XP Private Cup Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil), IRB e-Sports (youtube.com/IRBesports), Twitch da Porsche Esports Brasil (twitch.tv/PorscheEsportsBrasil) e streamer Guto Colvara (twitch.tv/GutoColvara). A narração é de Thiago Alves, com comentários de Pancho Favoretto e Wilson Neto.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil e Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com IRB e-Sports.

CLASSIFICAÇÃO (TOP10)

1. Jeff Giassi – 65 pontos

2. César Froener – 54

3. Dudu Barrichello – 53

4. Gustavo Ariel – 50

5. Caique Oliveira – 47

Bruno do Carmo – 47

7. Adaildo Vieira – 44

8. Rafael Martins – 36

9. Matheus Machado – 35

10. Felipe Baptista – 31

Rodrigo Baronio – 31

