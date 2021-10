O principal campeonato de automobilismo virtual do Brasil começou com disputas intensas em Interlagos. E deixou claro para todos os pilotos e espectadores que a disputa pelo título vai ser intensa até o encerramento da temporada em Suzuka.

Com os principais pilotos virtuais do país trocando tinta desde os primeiros momentos, Interlagos teve duas baterias intensas definidas nos últimos instantes. A primeira com vitória de Gustavo Ariel e a segunda com César Froener assumindo a primeira posição nos últimos metros.

Ariel foi o mais rápido do quali e colocou o #12 da Full-Time Esports by TK na pole da abertura da temporada por seis centésimos de vantagem contra o atual bicampeão Jeff Giassi, da Team Redline. Porém o piloto com maior iRating do grid não tracionou bem na largada e viu seus dois principais competidores de 2020 largarem melhor e assumirem as duas primeiras posições.

Luiz Felipe Tavares e Giassi disputavam a liderança quando, na terceira volta, os pilotos se tocaram na segunda perna do S. Aproveitando a confusão dos ponteiros, Ariel aproveitou para assumir a dianteira na volta seguinte e sustentou a ponta até a volta final.

Em um desfecho eletrizante, Giassi buscou encontrar uma brecha até o final, permitindo que Rafael Martins, Dudu Barrichello e Bruno do Carmo se aproximassem perigosamente. O quinteto cruzou a linha na mesma imagem. Melhor para Ariel, Giassi e Martins, que completou o pódio com o carro Lego, inspirado no no carro real de Rodrigo Mello e Piquet Jr.

A segunda prova reservou muitas emoções para os 41 carros que alinharam no grid. Adaildo Vieira, que largou da pole após inversão de grid sustentou bem a posição na largada e viu Froener assumir a segunda posição após o S do Senna.

Dudu Barrichello e Giassi também pularam bem e ganharam posições importantes. A primeira metade da prova foi intensa, Barrichello galgava posições em busca do líder e assumiu a terceira posição ainda no primeiro giro, abrindo temporada de caça a Vieira. O piloto regular da FRECA assumiu a dianteira da prova após boa manobra no “S” do Senna e viu Ariel assumir a segunda posição alguns giros depois em manobra no mesmo ponto.

Os dois pilotos travaram uma batalha acirrada que terminou na escapada de Dudu e Ariel na freada da reta, que jogou o piloto da P1 Speed para a quinta posição. Giassi, que vinha comboiando a disputa, partiu para o ataque total na última volta assumiu a liderança no último giro, ao final da reta oposta. No Laranjinha Ariel tentou dar o troco e tocou em Giassi, que fez um 360º mas manteve o controle do carro para continuar na disputa.

Nesse instante Cesar Froener emparelhava o carro com Ariel e Rafa Martins com Giassi. Em uma volta final de tirar o fôlego, Froener se aproveitou da falta de combustível de Ariel para assumir a ponta nos últimos metros, enquanto Giassi cruzava a linha em terceiro, à frente de Martins no photo finish.

Ariel e Martins ainda receberam punição do simulador por estourar o limite de punições e, por não poderem cumprir um drive-thru na última volta, tiveram tempo adicionado ao seus tempos finais de prova. Ariel terminou em 21º lugar e Martins em 22º. Melhor para Froener, que venceu a segunda bateria da noite, com Giassi na segunda posição, somando seu segundo pódio do dia, e Adaildo Vieira em terceiro.

“Foi bem atípico esse fim de corrida, fiz a corrida inteira dentro do possível do meu desempenho, o Ariel encostou e o deixei passar por ser mais rápido, assim como fiz com o Giassi, minha estratégia era andar próximo deles e aproveitar alguma confusão para conseguir um bom resultado. Não esperava essa vitória, mas foi incrível terminar assim a etapa”, disse César Froener.

“Primeiramente quero me desculpar com o Giassi pelo toque no Laranjinha, já estava com as punições no limite e nos tocamos", falou Gustavo Ariel. "Tomei o drive thru então deixei o Froener passar para ele receber a bandeirada. Foi ótimo fazer a primeira bateria e a pole, larguei mal, mas me recuperei para vencer a primeira".

“Não esperava esse pódio, estou com pouco tempo de pista nesse carro, treinamos muito para estar aqui, mas menos que os ponteiros", comentou Adaildo Vieira. "Nossa ideia era andar no top10 para aprender ao longo do campeonato sobre o carro. P10 na primeira bateria com 10s de diferença para o primeiro, na segunda larguei bem e abri boa vantagem, mas errei e deixei o pessoal chegar, não estendi o tapete vermelho para os mais rápidos, mas defendi as posições dentro da estratégia para não perder muito tempo nas disputas. Muito feliz com esse pódio".

“A corrida de hoje foi difícil, a primeira do ano é sempre complicada pois não sabemos onde estamos em relação ao ritmo", disse Rafael Martins. "Depois do quali vi que meu ritmo era bom para brigar por vitória. Sabia que o Ariel e o Giassi estariam muito rápidos e não ia compensar brigar com eles. Um toque prejudicou meu carro e deixou tudo ainda mais difícil, mesmo assim ainda consegui salvar um pódio".

“Muito feliz com o resultado de hoje, assim como nos últimos anos o nível está altíssimo", comentou Jeff Giassi. "Esse ano a disputa vai ser muito boa, muitos pilotos andando super bem. Sei que posso brigar pelo título, mas não posso garantir. Consigo sair de Interlagos na liderança, mas vou seguir trabalhando bem para seguir na liderança. O fim da corrida 2 foi eletrizante, teve disputa, 360 e mesmo assim ainda terminei no pódio, hora de focar em Le Mans, estou rápido, mas tenho muito o que evoluir ainda".

O Porsche Esports Carrera Cup já tem sua segunda jornada na próxima semana no tradicional circuito de La Sarthe, palco das 24h de Le Mans.

CORRIDA 1 (TOP10)

Gustavo Ariel Jeff Giassi Rafael Martins Eduardo Barrichello Bruno Carmo Caique Oliveira Erick Goldner César Froener Matheus Machado Adaildo Vieira

CORRIDA 2 (TOP10)

César Froener Jeff Giassi Adaildo Vieira Eduardo Barrichello Caique Oliveira Victor Veloso Bruno Carmo Rodrigo Baronio Matheus Machado Rafael Bervanger

CLASSIFICAÇÃO (TOP10)

Jeff Giassi – 65 pontos César Froener – 54 Eduardo Barrichello – 53 Gustavo Ariel – 50 Caique Oliveira – 47 Bruno Carmo – 45 Adaildo Vieira – 44 Rafael Martins – 35 Victor Veloso – 35 Matheus Machado - 34

