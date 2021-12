A última etapa da Porsche Esports Carrera Cup, em Suzuka, promete grandes disputas e emoções. Nesta terça-feira uma das mais desafiadoras pistas do planeta será o palco da Grande Final Pro Racing e quatro pilotos disputarão o título e os prêmios da temporada.

Jeff Giassi lidera a competição com 248 pontos, 36 pontos a frente de Gustavo Ariel, seu maior rival na disputa do caneco de campeão. Victor Miranda e Rafa Martins ainda possuem chances matemáticas de título, embora dependam de combinações de resultados.

Em sua terceira edição, a competição teve Jeff Giassi como campeão absoluto em 2019 e 2020. Graças ao título conquistando nas pistas virtuais o catarinense abriu portas para competir nas provas e reais e se tornar campeão da Porsche Carrera Endurance Series 2021.

Ao todo 80 pontos ainda estão em jogo na icônica pista japonesa e com tanto equilíbrio no grid tudo pode acontecer. Mas não é apenas o título que está em jogo na Grande Final Pro Racing, campeão e vice ganharão uma clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup utilizado pela categoria nas pistas de corrida.

Assim como em 2020, o campeão leva ainda um exclusivo relógio TAG Heuer Carrera.

Para o piloto da Carrera Cup que participou de todas as etapas e obteve o menor número de pontos de punição acumulados na temporada, um voucher no valor de R$ 3.750,00 para trocar por equipamentos de simulador na Pro Racing Simuladores. O segundo colocado neste quesito recebe um voucher de R$2.000,00 e o terceiro colocado um voucher de R$1.250,00.

Haverá ainda premiação em créditos no simulador iRacing aos três primeiros colocados: 500 dólares para o campeão, 300 dólares para o vice e 200 dólares ao terceiro colocado.

Muita coisa ainda está em jogo e Suzuka terá a melhor final de campeonato de todas as edições da Porsche Esports Carrera Cup, os quatro postulantes ao título precisarão entregar o seu melhor nas duas baterias de 30 minutos nos 5.807 metros de pista para garantir o título e as premiações.

A quinta etapa da Porsche Esports Sprint Challenge será transmitida nesta terça-feira (21/12), a partir das 21h, ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche XP Private Cup Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil), IRB e-Sports (youtube.com/IRBesports), Twitch da Porsche Esports Brasil (twitch.tv/PorscheEsportsBrasil) e Twitch do streamer Guto Colvara (twitch.tv/GutoColvara). A narração é de Thiago Alves, com comentários de Pancho Favoretto e Lorenzo Bonder.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil e Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com IRB e-Sports.

Campeonato (Top 10)

1.Jeff Giassi – 248 pontos

2.Gustavo Ariel – 211

3.Rafael Martins – 176

4.Victor Miranda – 176

5.Caique Oliveira – 159

6.César Froener – 139

7.Eduardo Barrichello – 124

8.Gabriel Silva – 114

9.Adaildo Vieira – 108

10.Felipe Baptista – 106

