F1: Vettel revela que guiará McLaren de Senna em Ímola

As homenagens aos 30 anos da morte de Ayrton Senna não acabam no dia 01 de maio. O tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel revelou nesta quarta-feira (01), que fará uma exibição durante a passagem da categoria por Ímola, daqui a três semanas, guiando um dos carros do brasileiro pelo circuito italiano.

A região de Ímola preparou uma série de homenagens a Senna neste primeiro semestre de 2024, começando na data do aniversário do brasileiro, em 21 de março, estendendo até a realização do GP da Emilia Romagna de F1, no fim de semana de 17 a 19 de maio.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Vettel revelou que ele fará parte da programação do fim de semana da F1, guiando o MP4/8 de Senna pela pista italiana no dia 19 de maio, quando acontecerá o GP.

"Olá pessoal! Ayrton Senna não somente foi um piloto que eu aprecio muito por ter sido um dos melhores da história do esporte como também por ter sido um homem de muita compaixão. Fazem 30 anos de sua morte e eu quero prestar uma homenagem a ele. Eu estarei em Ímola no GP [da Emilia Romagna] para guiar seu carro, a McLaren MP4/8. Espero vê-los lá em 19 de maio. Senna para sempre", disse o alemão no vídeo.

Esta não é a primeira vez de Vettel a bordo do carro. No ano passado, o alemão já guiou a McLaren no Festival da Velocidade de Goodwood, utilizando um capacete que misturava sua pintura tradicional com a de Senna.

Nas últimas semanas, Vettel já vinha dando indícios de que faria uma homenagem a Senna, com diversas publicações em suas redes sociais sobre o brasileiro, além do lançamento de uma coleção em parceria com a Senna Brands.

O carro que Vettel guiará, o MP4/8, foi o último que Senna guiou pela McLaren, na temporada de 1993. Projetado por Neil Oatley, o brasileiro conquistou cinco vitórias com este modelo (Brasil, Europa, Mônaco, Japão e Austrália), a caminho de terminar com o vice-campeonato daquele ano.

