Justiça determina que demolição de Autódromo de Curitiba não ocorra até fim de processo de tombamento

Nesta sexta-feira (18) vídeos com uma escavadeira destruindo a pista do Autódromo Internacional de Curitiba (AIC) viralizaram nas redes sociais. A atitude, vinda da empresa Bairru Urbanismo é considerada ilegal. Ela é a companhia que dará o pontapé inicial para a transformação do terreno em um empreendimento imobiliário.

Tudo porque ainda está em trâmite um processo que pede o tombamento do local, que será definido pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Pinhais (PR), onde fica localizado o autódromo. Na quarta-feira a Vara de Fazenda Pública de Pinhais havia determinado que as instalações não fossem derrubadas até o fim do processo.

A justiça também deu 10 dias para que uma decisão sobre o tombamento seja tomada. A prefeitura do município informou ao portal G1 que o projeto concilia o interesse urbanístico e a preservação histórico-cultural.

"Ainda sobre o tema em questão, já houve um processo administrativo de pedido de tombamento que foi indeferido e existe outro em trâmite sendo analisado. Quanto à decisão liminar, o município não teve conhecimento, pois não foi citado", disse a prefeitura.

A empresa que enviou máquinas ao autódromo nesta sexta-feira disse que não foi notificada judicialmente da decisão, mas paralisou a quebradeira. Além disso, segundo a companhia, o AIC é uma propriedade particular e promete recorrer da decisão.

MERCEDES tinha razão no PROTESTO? Giaffone analisa POLÊMICA na F1, FUTURO de Masi e MUDANÇAS em 2022

Carregar reprodutor de áudio Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton? SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music