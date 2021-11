Porsche GT3 Cup: Monteiro segura Salles e vence em Interlagos

Nelson Monteiro foi o grande nome da corrida 1 do fim de semana da Porsche GT3 Cup em Interlagos, palco da etapa decisiva do campeonato Sprint de 2021.e que faz a preliminar da F1 Largando da pole position, ele conseguiu se manter à frente durante toda a corrida, mas não teve vida fácil.

Isso porque Lucas Salles, segundo no grid, ficou atrás o tempo todo, conseguindo fechar na segunda colocação no final. Foi a primeira vitória de Monteiro de 2021, mas pela sua consistência, estava empatado no número de pontos no campeonato.

Com os resultados, o vencedor deste sábado tem 169 pontos contra 167 de Salles.

Na terceira posição, Raijan Mascarello fez bonito, após ter largado da oitava posição. Ricardo Fontanari finalizou em quarto, se tornando também o vencedor na classe Sport. Na Trophy, Edu Guedes levou a melhor.

A corrida 2 da GT3 Cup, que define o campeonato, acontece neste domingo, às 8h30.

Resultado final

1. #87 Nelson Monteiro 26:42.042

2. #7 Lucas Salles +0.538

3. #80 Raijan Mascarello +3.214

4. #17 Ricardo Fontanari* +9.591

5. #11 Marcio Mauro +10.410

6. #22 Caio Castro* +11.976

7. #29 Guilherme Bottura* +12.979

8. #15 Leonardo Sanchez* +14.176

9. #14 André Gaidzinski* +21.425

10. #9 Edu Guedes** +29.926

11. #33 Bruno Campos** +30.097

12. #20 Vina Neves* +34.281

13. #45 Paulo Totaro* +35.459

14. #71 Sang Ho Kim** +39.831

15. #12 Edson dos Reis** +41.381

16. #8 Lineu Pires* +43.960

17. #88 Gustavo Farah** +44.163

18. #32 Paulo Sousa* +46.029

19. #44 Carol Aranha** +1:10.591

20. #99 Nasser Aboultaif** +1:20.585

21. #50 Ramon Alcaraz* -3voltas

22. #3 Cristian Mohr -3 voltas

DNF

12. #55 Ayman Darwich*

*Classe Sport

**Classe Trophy

F1 2021: Hamilton DERROTA Verstappen na pole da Sprint; TUDO do quali em Interlagos | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: