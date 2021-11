Marçal Muller deu grande passo para mais um título na Porsche Cup. O piloto da Equivoco Racing cravou os dois melhores tempos da sessão de meia hora no Autódromo de Interlagos e assim sairá na frente na rodada dupla decisiva do campeonato Sprint.

Muller fez 1min36s279 como melhor marca da sessão e 1min36s403, garantindo assim as poles. Na corrida deste sábado, ele terá Miguel Paludo ao seu lado, com Pedro Aguiar e Werner Neugebauer na segunda fila. Renan Pizii será o melhor colocado na Sport enquanto Georgios Frangulis será o mais bem colocado na Trphy, em 11º na geral.

Já na prova deste domingo, Muller terá Aguiar ao seu lado, com Paludo e Alceu Feldmann na segunda fila. Fran Lara será o melhor colocado na Sport, com Nelson Marcondes iniciando entre os melhores da classe Trophy.

A corrida 1 da Porsche Carrera Cup acontece neste sábado, às 17h40.

Porsche Carrera Cup – Quali – Corrida de sábado:

*Classe Sport

**Classe Trophy

Porsche Carrera Cup – Quali – Corrida de domingo:

*Classe Sport

**Classe Trophy

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.