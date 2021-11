A Porsche Cup realizou neste sábado a primeira das duas corridas finais do campeonato Sprint de 2021. Já com o anoitecer acontecendo na capital paulistana, a disputa pelo título se acirrou.

Miguel Paludo, que largou na segunda posição, fez uma grande largada e conseguiu dominar as ações durante toda a corrida, finalizando a prova com mais de seis segundos sobre o segundo colocado, o também gaúcho Werner Neugebauer.

Marçal Muller, pole position da corrida, não fez uma boa largada, foi tocado no S do Senna e teve problemas mecânicos, sendo obrigado a abandonar, afetando diretamente suas pretensões de título.

A terceira posição ficou com Alceu Feldmann, que nas últimas voltas batalhou de maneira intensa com Neugebauer, mas sem sucesso.

Na classe Sport, o vencedor foi Cristiano Piquet, na sétima colocação no geral. Na Trophy, o triunfo ficou com Franco Giaffone.

Neste domingo acontece a última corrida do campeonato, às 9h25, em prova que também servirá como a primeira parte do All-Star Race.



1. #7. Miguel Paludo 27:48.853

2. #8. Werner Neugebauer +6.723

3. #1. Alceu Feldmann +9.181

4. #73. Enzo Elias +12.326

5. #20. Pedro Aguiar +14.375

6. #11. Pedro Boesel +17.789

7. #19. Cristiano Piquet* +21.728

8. #16. Renan Pizii* +21.923

9. #29. Rodrigo Mello* +31.079

10. #9. Franco Giaffone** +35.579

11. #199. Nelson Marcondes** +36.457

12. #80. Rouman Ziemkiewicz* +46.510

13. #85. Eduardo Menossi** +50.004

14. #100. Urubatan Júnior** +56.620

15. #3. Francisco Lara* +56.726

16. #121. João Barbosa** 1:11.037

17. #77. Francisco Horta** 1:42.605

18. #10. Paulo Borges** -1 volta

DNF

#84. Fernando Croce*

#88. Georgios Frangulis**

#544. Marçal Müller

#5. Sylvio de Barros**

DNS

#90. Eduardo Azevedo*

*Classe Sport

**Classe Trophy

