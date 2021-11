Porsche GT3 Cup: Sanchez abre evento liderando em sua classe e em quarto no geral

O único treino livre para a etapa 8, que define os campeonatos de Sprint da Porsche GT3 Cup, começou de maneira muito positiva para o campineiro Leo Sanchez.

Com uma tocada consistente e mostrando evolução volta após volta em Interlagos, o piloto do Porsche #15 encerrou a sessão com o quarto tempo do dia com 1min40s381. A marca foi suficiente para garantir a liderança na classe Sport.

Leo ficou atrás apenas da trinca que ocupa as três primeiras posições na tabela de pontuação geral e luta pelo título, a ser definido no evento-suporte do GP São Paulo de F1.

No sábado acontece a sessão classificatória, a partir das 10:20. Serão 30 minutos de treino, para definição de dois grids de largada. A melhor volta de cada competidor define a ordem de largada de domingo, com a segunda melhor passagem formando o grid de sábado.

“Estou animado por esse primeiro evento aberto ao público, fazia muito tempo que o pessoal não estava aqui com a gente”, disse Leo. “Mudaram um pouco as zebras, então o primeiro contato foi para conhecer essas mudanças. Consegui uma boa volta, mas ainda não estou no meu ideal para brigar pela pole tanto na classe quanto na geral, estou animado com o desempenho”, concluiu.

