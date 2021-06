Porsche GT3 Cup: Mohr converte pole em vitória em Curitiba

Cristian Mohr foi o grande vencedor da corrida 1 da etapa da Porsche GT3 Cup em Curitiba neste sábado (26). Ele, que saiu da pole position, não teve conhecimento de seus adversários, controlando a prova do início ao fim.

Raijan Mascarello foi o segundo colocado, seguido de Lucas Salles. Vina Neves foi o quarto colocado e o melhor na Sport, e Edson dos Reis, em 11º, venceu pela Trophy.

A Corrida

Na largada, Cristian Mohr manteve a liderança em uma largada limpa, Lucas Salles, que era o segundo no grid, não começou bem e em duas voltas já era o quinto colocado. Com isso, Raijan Mascarello era o novo segundo colocado, seguido de Nelson Monteiro e Leo Sanchez.

Faltando 20 minutos, Sanchez manobrou sobre Monteiro pelo terceiro posto.

Três minutos depois, Paulo Borges acabou acertando o carro de Guilherme Bottura, que saiu da pista e acertou a barreira de pneus. Com isso, o safety car foi acionado.

Logo após a relargada, Ramon Alcaraz e Caio Castro se tocaram e ambos rodaram no S, mas conseguiram seguir sem a necessidade do carro de segurança.

Salles se recuperou e conseguiu a quarta posição quando restavam três minutos e meio.

No minuto seguinte, Sanchez, que ocupava o terceiro posto, rodou sozinho, deixando de ser o melhor na classe Sport. Com isso, Salles ocupava a terceira posição.

Enquanto isso, Mohr conduzia seu carro com tranquilidade para a vitória, seguido de Mascarello e Salles. Vina Neves foi o quarto colocado e o melhor na Sport, e Edson dos Reis, em 11º, venceu pela Trophy.

Resultado final

Posição Piloto 1 C. Mohr 2 R. Mascarello 3 L. Salles 4 V. Neves 5 A. Darwich 6 L. Sanchez 7 L. Peres 8 N. Monteiro 9 R. Fontanari 10 A. Gaidzinski 11 E. dos Reis 12 P. Sousa 13 B. Campos 14 E. Guedes 15 P. Totaro 16 S. Kim 17 C. Castro 18 R. Alcaraz 19 D. Correa 20 N. Aboultaif

