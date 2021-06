Porsche Cup: Sanchez termina em sexto e larga na pole domingo

Leo Sanchez brilhou na primeira prova da programação da Porsche GT3 Cup em Curitiba. O piloto do carro #15 brigou pelo pódio geral, fechou a corrida na sexta posição e ainda conquistou o terceiro lugar na classe Sport.

Largando em sétimo do grid, o piloto do carro #15 mostrou agressividade para rapidamente subir posições na corrida. Na segunda volta Sanchez passou Lucas Salles no fim da reta e avançou para quarto, liderando na classe Sport.

Ele tentou ataque sobre Nelson Monteiro na reta oposta na volta 3, mas no fim da reta principal concretizou a ultrapassagem, então avançando para terceiro.

Na sexta volta, contato entre dois carros determinou a intervenção do safety car. Assim que a bandeira verde foi agitada ele se aproximou de Raijan Mascarello para tentar arrebatar a vice-liderança. Ele era o mais veloz da pista àquela altura da prova.

Faltando apenas três voltas para o fim, o piloto do carro #15 perdeu o controle na curva 1 na tentativa de se aproximar da briga pelo segundo lugar. Sanchez rapidamente voltou para a pista, minimizou o prejuízo e recebeu a bandeira quadriculada na sexta posição geral e em terceiro na classe Sport.

O desempenho em Curitiba fez o piloto do carro #15 subir no campeonato. Na classificação geral da GT3 Cup ele saltou de 13º para 9º. Já na Sport, avançou de sétimo para sexto.

Com a regra do grid invertido Leo Sanchez larga na primeira posição na corrida deste domingo. A prova acontece às 15h com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Estava muito bem, consegui uma largada boa, com boas ultrapassagens e dentro do fair play”, disse Leo. “Aí comecei a tirar vantagem e me empolguei. Achei que estava perdendo um pouco na 1 e dei uma abusada. Não sabia que eu era o mais rápido da pista até então, achei que poderia vir um pouco mais de tempo ali... Mas são coisas que acontecem. Quase belisquei o pódio na geral mesmo depois do incidente e estamos muito bem na Sport. Amanhã vamos com tudo!”

