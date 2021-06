Porsche Carrera Cup: Muller segura Neugebauer e vence em Curitiba

Marçal Muller foi o grande nome da corrida 1 da Porsche Carrera Cup neste sábado. Ele saltou à frente na largada e soube segurar o ímpeto de Werner Neugebauer, principalmente nas voltas finais.

Alceu Feldmann, que havia sido o pole, foi o terceiro colocado. Renan Pizii foi o melhor na Sport, em quinto, e Urubatan Jr. venceu pela Trophy.

A Corrida

Marçal Muller pulou à frente na largada, Alceu Feldmann caiu para a terceira posição. Na abertura da segunda volta, enquanto Werner Neugebauer tentava a ponta, Pedro Aguiar subiu no carro de Enzo Elias logo no primeiro S e teve que abandonar. A direção de prova prometeu investigar o incidente.

Aos poucos os carros se distanciaram e Muller conseguiu abrir um segundo de vantagem sobre Neugebauer nos cinco primeiros minutos de corrida. Feldmann era o terceiro, seguido de Renan Pizii e Miguel Paludo.

Restando menos de 15 minutos, Paludo assumia a quarta posição, após manobra sobre Pizii, que era o melhor da classe Sport. Urubatan Jr., em 10º, era o melhor na Trophy na metade da corrida.

Sylvio de Barros, que havia queimado a largada, não pagou o drive through e foi excluído da corrida.

Muller e Neugebauer continuavam travando grande batalha pela liderança, o que também possibilitou a aproximação de Feldmann. Enquanto isso, Edu Menossi e Nelson Marcondes se achavam na pista.

Mas o ‘pega’ acabou se concentrando com os dois primeiros colocados e Muller se deu melhor. Pizii foi o vencedor na Sport (em 5º) e Urubatan Jr. na Trophy (10º).

A corrida 2 da Carrera Cup acontece neste domingo, às 14h20, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultado

Posição Piloto 1 M. Muller 2 W. Neugebaur 3 A. Feldmann 4 M. Paludo 5 R. Pizii 6 C. Piquet 7 E. Khouri 8 F. Lara 9 R. Mello 10 P. Boesel 11 U. Junior 12 E. Azevedo 13 R. Ziemkiewicz 14 E. Menossi 15 F. Croce 16 N. Marcondes

Veja como foi

