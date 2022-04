Carregar reprodutor de áudio

Conhecido na categoria por trazer conceitos inovadores de fora do automobilismo para dentro das pistas, Rodrigo Mello já mostrou que sabe explorar ao máximo o potencial que seus carros tem a serem desenvolvidos – seja em velocidade e performance nas pistas ou no coração e imaginação dos fãs e entusiastas do automobilismo.

Para a temporada 2022 o piloto com a veia de inovação mais apurada da categoria foi além: desenvolveu a plataforma MINE em parceria com expoentes do mercado de criptoativos no país e que pretende revolucionar as fórmulas de patrocínio no automobilismo assim como em outros esportes que sofrem com a mesma dor – aproximando os atletas e o esporte como um todo dos fãs e de instituições que tem apetite comercial mas, num mar das vezes, não tem o acesso ou a oportunidade de oferecer o su apoio.

Assim Rodrigo Mello inicia a sua décima temporada na Porsche Cup com o carro Porsche MINE Rodrigo Mello #29, que além de introduzir um design encantador e capaz de instigar a curiosidade em qualquer espectador, é um verdadeiro portal em alta velocidade para os membros do seu "clube" – com NFTs únicos e personalizados distribuídos por toda a carroceria do Porsche 911 GT3 em QR Codes.

A ideia é que o fã do automobilismo ou empresa de menor porte que queira apoiar o piloto na sua campanha em 2022 adquira um "Membership NFT" – um NFT com funções únicas que serve como uma "chave" para acessar os benefícios exclusivos aos membros. Os primeiros 200 apoiadores que comprarem um NFT MINE Rodrigo Mello #29 ainda poderão ter o seu NFT personalizado com sua marca ou assinatura digital como fosse um patrocinador máster, além de participar de um grupo de membros dedicados ao tema e que contará com experiências e entregas dignas de um patrocinador da categoria.

Na sua primeira aparição fora da "garagem" a MINE será a “patrocinadora” máster do Porsche MINE Rodrigo Mello #29 durante a temporada 2022. A intenção é que o grupo use a experiência como validação da hipótese que dá fundamentação ao principal produto da plataforma: um sistema que utiliza de NFTs para gerenciar e monetizar a relação do atleta com seus fãs e com o mercado de patrocinadores em potencial. O grupo está em conversas avançadas de ampliar sua rede de parceiros com instituições de porte do mercado de criptoativos – o que deverá impulsionar tanto a atuação da plataforma como promover com ainda maior fôlego o automobilismo no Brasil.

O carro terá 200 QR Codes únicos em sua pintura e cada QR Code será dedicado a uma pessoa ou empresa. Os primeiros 200 NFTs serão vendidos abertamente no site criado para esse fim (https://rmello29.com.br/home) e servirão como credencial para acessos únicos e inéditos para indivíduos e organizações alheias à realidade da Porsche Cup mas com muito apetite pela sua audiência e seguidores.

Com tanta novidade no circuito o que mais chama atenção é que com a MINE agora existe um canal para o indivíduo na pessoa física ou a empresa de menor porte participar e conquistar o direito a contrapartidas como a de um grande patrocinador – basta comprar e guardar o seu NFT.

No caso do piloto Rodrigo Mello, os 200 primeiros NFTs ainda darão a chance ao seu dono de ser um feliz selecionado e:

1. ser um dos 3 membros com NFT MINE Rodrigo Mello #29 a ganhar convites especiais para o camarote da Porsche Cup no Grande Prêmio Brasil de F1, e;

2. ser convidado pra estar ao lado do Rodrigo Mello em 1 das 5 voltas rápidas que o piloto fará em diferentes etapas com convidados do seleto grupo

a compra dá direito a acessar um grupo seleto com entregas que incluem:

- lives exclusivas pré e pós corrida

- onboard cam durante toda corrida (quando a Porsche disponibilizar)

- camarote exclusivo na etapa final da categoria

- clínica de kart com Ruben Carrapatoso, campeão mundial da modalidade

- um óculos de Realidade Virtual exclusivo da "i2Go"

- concorrer a prêmios e benefícios exclusivos

Além disso cada token confere ao comprador uma versão digital 3D do carro de Rodrigo Mello e que poderá ser usado em qualquer ambiente digital. Dentro desse clube de membros-patrocinadores haverá disputas dentro do game I-racing com presença de pilotos profissionais e cada “patrocinador” terá a chance de ver a sua versão exclusiva concorrer de verdade.

“A ideia de repartir o carro em NFTs surgiu porque antes de ser um piloto, sou um grande apaixonado por automobilismo e sei que, assim como eu, existem outras pessoas apaixonadas por isso", disse Mello. "Essa é a forma que eu encontrei para fazer com que essas pessoas participassem da melhor forma possível do automobilismo".

“Por ser um registro único e passar a ser uma propriedade da pessoa, encontrei na tecnologia do NFT o ambiente para criar essa comunidade e dividir com as pessoas este ambiente das corridas que eu vivo.”

A estreia do novo carro acontece neste sábado, na etapa inaugural da Porsche Carrera Cup, em Goiânia.

