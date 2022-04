Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard abre sua 18ª temporada neste fim de semana com a presença de público nas arquibancadas e áreas de hospitalidade do Autódromo de Goiânia. Para brindar o retorno às pistas, a competição anuncia Spaten como cerveja oficial da categoria para a temporada 2022.

A parceria garante exposição da marca nas estruturas de evento, arena e mídias sociais além de prometer experiências inéditas para o público durante as etapas da temporada 2022 da Porsche Cup C6 Bank Mastercard.

Uma das primeiras puro malte do mundo, a cerveja chegou ao Brasil pela Ambev no ano passado e já conquistou o paladar do público. “Essa parceria une duas experts no que fazem: Porsche no mundo dos carros e Spaten no da cerveja. Por isso, estamos muito felizes em ser a marca que estará ao lado dos fãs a cada etapa”, diz Joice Carvalho, head de marketing de Spaten no Brasil.

A temporada 2022 marca a estreia do novíssimo Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 nas pistas brasileiras. É um dos carros de GT mais modernos e tecnológicos do mundo, prometendo upgrade de performance para todos os concorrentes da Carrera Cup. Já os carros da geração 991-2 disputam a categoria Sprint Challenge.

O calendário terá as tradicionais nove etapas, com seis reuniões de sprint e três de endurance. Além de passar por Goiânia, Velocitta e Interlagos, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard deve realizar ao menos um evento em Brasília se as obras de reforma do autódromo da capital federal forem finalizadas até outubro, bem como duas etapas internacionais.

“Recebemos com muita alegria a chegada da Spaten à categoria. É uma marca alemã,plenamente alinhada com nosso evento e os patrocinadores que temos conosco. Tenho certeza de que faremos corridas memoráveis em 2022 e que tanto os convidados nas áreas de hospitalidade quanto os torcedores nas arquibancadas terão motivos de sobra para brindar com Spaten ao longo do ano” Dener Pires, promotor da Porsche Cup C6 Bank Mastercard.

GP TRADICIONAL vai SAIR da F1 por VEGAS; veja como 3ª prova nos EUA impacta calendário de 2023

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: