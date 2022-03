Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana reserva o início da 18ª temporada da história da Porsche Cup Brasil. O maior evento de carros GT da América Latina aquece os motores para a primeira etapa Sprint (de corridas curtas). E a categoria chega com uma grande novidade: os novos modelos Porsche 911 GT3 992 de última geração, que integrarão a classe principal da disputa, a Carrera Cup. Os 991.2 usados na classe até o ano passado passam a formar a categoria Sprint Challenge.

O formato de disputa permanece o mesmo, com tomadas de tempo classificatórias e corridas separadas para as duas classes, e as principais atividades de pista acontecem no sábado (2) com classificação e a primeira corrida e no domingo (3) com a segunda corrida.

Os novos carros foram testados no início do mês em Interlagos e receberam diversos elogios dos pilotos, especialmente no acerto da suspensão e nos freios.

“A principal diferença entre os dois é que nas frenagens o 991.2 precisava de algumas correções no volante, pois a traseira levantava um pouco e por ficar mais leve, ficava mais suscetível a momentos de instabilidade, enquanto no 992 ele freia mais reto e sem afetar muito a trajetória e o comportamento do carro”, comparou Werner Neugebauer, dono de dois títulos na categoria.

Apesar de dividirem praticamente o mesmo motor boxer seis cilindros 4.0, o modelo 992 traz pouco mais de 25 cavalos de potência a mais (510 do novo carro contra 485 do bólido que agora será usado na Sprint Challenge); o torque também é superior: 47,9 kgfm contra 41,8 do modelo já utilizado anteriormente. O câmbio segue sequencial de seis marchas acionado por aletas atrás do volante (como na Fórmula 1, por exemplo), mas mudou um componente eletrônico que deixou a peça mais leve, com troca de marchas mais precisas e uma durabilidade maior.

Além da diferença de potência, a dirigibilidade do novo carro empolgou os pilotos, especialmente nas frenagens. E na pista de Goiânia, que é considerada de média para alta velocidade com pontos importantes de frenagem, acredita-se que os tempos de volta devam cair consideravelmente.

“Goiânia é uma pista bastante exigente para os discos de freio, com trechos de alta velocidade sucedidos por fortes frenagens que reduzem as velocidades em mais de 100 km/h em poucos metros. Outro desafio interessante que o traçado goiano proporciona aos pilotos e principalmente aos carros são as temperaturas, geralmente muito altas; assim, o trabalho do piloto nas retas passa a ser, além de ganhar velocidade, também resfriar o conjunto de freios. As curvas 3, 5 e a curva final do circuito são pontos particularmente interessantes do ponto de vista dos freios. É um traçado de média para alta velocidade em um dos melhores autódromos do Brasil”, destacou Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto e Processo e Qualidade da Fremax, fornecedora oficial de discos de freio da categoria desde 2008.

Neugebauer aguarda os primeiros treinos para confirmar o bom diagnóstico feito na pré-temporada de Interlagos.

“O modelo 992 é bem mais estável em frenagens que o anterior. O carro é mais ‘quieto’, o ABS funciona muito bem, todo o freio do carro é uma evolução. Em Goiânia temos dois pontos mais críticos de frenagem, nos quais o carro sofre um pouco mais: o primeiro é na entrada da curva 3, que é o acesso ao miolo do circuito, onde a gente freia já atacando a curva, de intensidade razoável e que enquanto o piloto freia, ele já vai conduzindo o carro para dentro da curva; a outra freada é a da curva 5, onde chegamos em quarta ou quinta marcha reduzindo para segunda. É um ponto onde a frenagem ocorre sobre muitas ondulações do asfalto, e estou curioso para sentir o comportamento do carro neste ponto, justamente por ele ser mais estável nas freadas, e ver o quanto vamos melhorar em tempo de volta com essas características”, disse.

