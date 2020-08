TABELA: Após etapa, Paludo e Marco Billi lideram Porsche Cup Brasil

A Porsche Cup Brasil voltou com tudo, após cinco meses de paralisação por causa da pandemia de Covid-19 que ainda assola o mundo todo. Com todos os procedimentos possíveis de prevenção ao novo coronavírus, não faltou emoção dentro da pista, com disputas de tirar o fôlego em Interlagos.

Melhor para Miguel Paludo, Alceu Feldmann, Nelson Marcondes e Marco Billi, vencedores de suas categorias na geral, conseguindo grandes saltos na tabela de pontos.

Confira como ficaram as classificações do campeonato após a etapa de Interlagos. A Porsche Cup Brasil volta agora com a primeira prova endurance no dia 19 de setembro, no Vello Città. A Sprint retorna uma semana depois no mesmo local.

Carrera Cup

Miguel Paludo 76 Alceu Feldmann 70 Lico Kaesemodel 60 Werner Neugebauer 48 Enzo Elias 47 Marçal Muller 42 Pedro Boesel 32

Pedro Aguiar 32

Luca Seripieri 29 JP Mauro 24 Rodolfo Toni 20

Christian Hahn 20

Fran Lara 17

Ricardo Baptista 17

Maurizio Billi 16 Rodrigo Mello 15 Rouman Ziemkiewicz 10 Eduardo Azevedo 7

GT3 Cup

Marco Billi 64 Zeca Feffer 62 Nelson Marcondes 58 Lucas Salles 48 Urubatan Jr 39 Nelson Monteiro 38 Ayman Darwich 36 Eduardo Menossi 34

Marcio Mauro 34

Paulo Totaro 27

Cesar Urnhani 27

Francisco Horta 24 Ramon Alcaraz 22 SangHo Kim 14

Leonardo Sanchez 14

Georgios Frangulis 13 André Gaidzinski 10 Guilherme Reischl 6 Cristian Mohr 5 Ricardo Fontanari 1

4.0 Sport

Rodolfo Toni 35 Rodrigo Mello 30

Fran Lara 30

Maurizio Billi 28 Rouman Ziemkiewicz 22 Eduardo Azevedo 12

3.8 Sport