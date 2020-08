Diego Ramos vence pela primeira vez na Copa Shell HB20 e Lico Kaesemodel sobe ao pódio duas vezes na Porsche Cup

O sábado para a equipe Shell foi de sorrisos em dois autódromos diferentes. Com pilotos envolvidos em atividades em Goiânia e em Interlagos, pela Copa HB20 e pela Porsche Cup respectivamente, a principal apoiadora do esporte a motor no Brasil viveu um dia de glórias.

Em Goiânia, Diego Ramos subiu ao lugar mais alto do pódio na segunda bateria da Copa Shell HB20. O piloto de 18 anos largou em décimo lugar na primeira corrida deste sábado e, depois de uma partida limpa, já pulou para nono no começo. Logo depois, Diego passou Cristiano Bonermann e subiu para oitavo. A cinco minutos da bandeirada, Ramos assumiu o sétimo lugar e permaneceu ali até o fim.

Na segunda corrida, Diego soube segurar a pressão dos adversários ao longo dos 25 minutos de prova, mais uma volta. Diego terminou com 0s8 de vantagem sobre Luiz Sena Jr. e 1s0 à frente de Beto Cavaleiro, mas não chegou a ter de neutralizar nenhuma tentativa de ultrapassagem.

Diego Ramos volta à pista às 8h deste domingo para a classificação da terceira corrida do fim de semana, com largada prevista para as 11h20. Em seguida, às 15h50, será disputada a corrida que encerrará a maratona de quatro provas em Goiânia.

Já no autódromo de Interlagos, o principal palco do automobilismo nacional, a Shell viu seu carro #63, guiado por Lico Kaesemodel largar na pole-position pela Porsche Carrera Cup. Com pista molhada na primeira bateria, Kaesemodel garantiu um terceiro lugar para a Shell. A segunda corrida, com uma pista em condições desafiadoras por não estar nem completamente seca e nem em condições de chuva, Kaesemodel estava envolvido em uma briga incessante pela primeira posição que envolvia nada menos que quatro carros. O piloto do carro #63 que leva as cores da Shell recebeu a bandeirada final da etapa na terceira posição.

Werner Neugebauer coletou mais duas posições no top10 para a Shell. Werner terminou o dia da Porsche Cup com um sétimo e um sexto lugar para o #8.

Com a pontuação atualizada, Lico agora é terceiro no campeonato, uma posição à frente de Werner.

“Começamos o final de semana com 35kg extras, o carro fica muito difícil de guiar”, disse Diego Ramos. “Tivemos um problema de cambio durante o quali, mas mesmo assim conseguimos largar no top10. Terminamos a primeira bateria em p7, que foi um ótimo resultado levando em conta o peso extra. Contamos com a sorte na inversão de grid para a segunda bateria e deu tudo certo. Foi uma corrida difícil e bem desgastante por causa da temperatura. O cambio foi um desafio a parte na corrida inteira. Mas, conseguimos colocar a Shell no lugar mais alto do pódio”

“Sabíamos que seria um final de semana bem competitivo, senti um gostinho de que poderia ter sido melhor por ter largado na pole”, disse Kaesemodel. “Na chuva o carro não estava muito bom, mas não tinha aquele jato de água vindo direto no para-brisa. Podia ter forçado o segundo lugar, mas pelo campeonato preferi me manter na terceira posição. A segunda corrida foi muito disputada, boas ultrapassagens e muito movimentada. Ainda tem muito campeonato pela frente”

“Foi um final de semana duro, onde precisamos repensar bastante coisa”, falou Neugebauer. “O carro estava muito esquisito para a primeira corrida. Na segunda ficamos com o carro alinhando até os instantes finais. Levei um toque na segunda corrida que comprometeu muito meu desempenho. Agora é recuperar no decorrer do campeonato.”