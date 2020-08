Porsche Cup Brasil: Confira o que disseram os vencedores da etapa de Interlagos

A segunda etapa da temporada 2020 da Porsche Cup Brasil já pertence aos livros de história. Miguel Paludo, Alceu Feldmann, Nelson Marcondes e Marco Billi subiram nos lugares mais altos do pódio, mesmo com a chuva querendo se tornar uma das protagonistas neste sábado em São Paulo.

Confira o que cada um deles falou após a conclusão da etapa.

GT3 Cup

“Foi um final de semana positivo. Muito bom vencer na geral e na Sport. Ajuda muito no nosso objetivo vencer em ambas as categorias. Na segunda eu queimei a largada sem querer e me rendeu 20s de punição. Vinha em quarto da geral, mas ainda assim deu para salvar um pódio na Sport.”

Nelson Marcondes, vencedor da corrida 1 geral e Sport

“Resultado de muito trabalho essa primeira vitoria na sprint. Estou há tres anos na categoria e venho evoluindo prova a prova e isso que me motiva. Tenho que agradecer as pessoas da minha equipe, meu pai que sempre incentiva muito. Estou contente, já havia batido na trave em outras ocasiões e hoje veio a vitória.”

Marco Billi, vencedor da corrida 2

“Foi muito divertido. A pista estava escorregadia, mas fui com calma e tranquilidade e consegui fazer algumas ultrapassagens bem legais. Larguei em 12o e precisei trabalhar muito para chegar nessa posição.”

Ayman Darwich, vencedor da corrida 2 na Sport

Carrera Cup

“Saldo do final de semana foi extremamente positivo. Repetimos o desempenho da primeira etapa, só faltou a pole na primeira largada. Tive um bom ritmo durante o final de semana inteiro, tanto na chuva quanto no sol. Agora é pensar no campeonato, cada prova importa e cada ponto é importante.”

Miguel Paludo, vencedor da corrida 1

“Tinha uma estratégia diferente, pensei que ia largar na frente, mas deu tudo errado na classificação e largamos em 11. Tinha uma tática boa para a primeira bateria, mas foi por água abaixo com a chuva. Sempre vou bem no molhado e consegui terminar em quarto. Na segunda eu vinha mais rápido que os outros e consegui fazer as ultrapassagens com todo cuidado. Dirigi com a faca nos dentes e consegui terminar em primeiro. Estou muito contente”

Alceu Feldmann, vencedor da corrida 2

Veja como foram as corridas deste sábado

PORSCHE CUP 2020 - Etapa 02 - Corrida 1 - INTERLAGOS - Campeonato Sprint

PORSCHE CUP 2020 - Etapa 02 - Corrida 2 - INTERLAGOS - Campeonato Sprint