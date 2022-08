Carregar reprodutor de áudio

Foram 382 km contra o relógio. Carros batendo a marca de 214 km/h e motos 170 km/h. Resultados do dia: Empate no décimo de segundo nas Motos; diferença de 1s nos Carros e de 10s nos UTVs. É pressão em alto grau. Uma edição que já era especial e histórica para o Sertões BRB se tornou ainda mais ao fim da quarta etapa de 14, que ligou Campo Grande a Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (30). E amanhã o desafio será gigante: a maior especial desta edição: 527 km.

Leia também: Sertões tem disputas próximas ao sair de São Paulo

O empate entre as motos ficou entre Bissinho Zavatti (Honda CRF 450RX/Honda Racing) e o francês Adrien Metge (Yamaha WR 450F/IMS Yamaha) que gastaram as mesmas 4h14min33s4 para percorrer os 382 km da especial do dia. Fato inédito, que só confirma a competitividade e o alto nível técnico da prova.

Para efeito de classificação, Metge foi o vencedor do dia devido ao critério de desempate previsto em regulamento: o posicionamento na primeira especial. Bissinho mantém a liderança na geral, 1min23 à frente do francês.

O equilíbrio, aliás, foi a tônica nas três modalidades. Nos carros, apenas 1s1 separou Marcos Baumgart e Kleber Cincea (Toyota Hilux V8 IMA/X Rally) de Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio (Toyota Hilux DKR T1+/MEM). Moraes e Bentivoglio fizeram parte da especial com o parabrisa quebrado, após o choque com um pássaro. A luta pela vitória geral perdeu uma dupla de peso. Uma capotagem no quilômetro 181 do trecho cronometrado tirou os tetracampeões Cristian Baumgart e Beco Andreotti (Toyota Hilux V8 IMA/X Rally) da disputa, depois de serem os mais rápidos da véspera. No acumulado, Moraes e Bentivoglio aparecem 2min09 à frente de Baumgart e Cincea.

A disputa nos UTVs voltou a ter a família Varela nas primeiras posições. Bruno e Gabriel Bortolanza superaram os bicampeões Deninho Casarini e Ivo Mayer (Cam-Am Maverick/Can-Am Factory) por 10s. Na geral, Rodrigo Varela e Matheus Mazzei (Can-Am Maverick/Varela Racing) se tornaram a quarta dupla diferente a liderar, 2min01 à frente de Fábio Pirondi e Marcelo Ritter (Can-Am Maverick/Cotton).

Especial mais longa

A quarta-feira do Sertões BRB promete um choque de realidade nos competidores. Afinal, a quinta etapa (Margens Plácidas) reserva a mais extensa especial da edição dos 30 anos, com 527 quilômetros. Além disso, conta praticamente com todo o tipo de piso e condições: trechos estreitos com mata-burros em areia; outros muito velozes com lombas; travessias de rios, trial, erosões, pontes e estradas de fazendas. Um teste completo que exigirá bastante de pilotos, navegadores e máquinas.

Resultados

CARROS

1) #323 Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Toyota Hilux Overdrive T1+, (1)T1F, 3h51min05

2) #304 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, Toyota Hilux IMA V8, (2)T1F, 3h51min11

3) #305 Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs, Buggy Century CR6, (3)T1F, 3h54min29

4) #327 Rodrigo Aché/Luís Felipe Eckel, Ford Ranger T1, (1)T1B, 4h05min08

5) #350 Julio Capua/Bina Cavassin, Toyota Hilux Overdrive T1+, (2)T1F, 4h05min18

MOTOS

1) #01 Adrien Metge, Yamaha WR 450F, (1)MT1, 4h14min33s4

2) #06, Bissinho Zavatti, Honda CRF 450RX, (1)MT2, mesmo tempo

3) #19 Gabriel Soares, Honda CRF 450RX, (2)MT2, 4h19min17

4) #04 Ricardo Martins, Yamaha WR 450F, (2)MT1, 4h17min55

5) #02 Jean Azevedo, Honda CRF 450RX, (3)MT1, 4h18min42

UTV

1) #215 Bruno Varela/Gabriel Bortolanza, Can-Am Maverick, (1)UT1, 4h25min12

2) #301 Deninho Casarini/Ivo Mayer, Can-Am Maverick, (2)UT1, 4h25min23

3) #212 João Pedro Franciosi/Cesar Valandro, Polaris RZR Pro R, (3)UT1, 4h25min34

4) #216 Rodrigo Varela/Matheus Mazzei, Can-Am Maverick, (4)UT1, 4h25min58

5) #205 Fábio Pirondi/Marcelo Ritter, Can-Am Maverick, (1)UT2, 4h27min29

Classificação geral

CARROS

1) #323 Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio, Toyota Hilux Overdrive T1+, (1)T1F, 13h25min14

2) #304 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, Toyota Hilux IMA V8, (2)T1F, a 2min09

3) #305 Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs, Buggy Century CR6, (3)T1F, a 5min53

4) #350 Julio Capua/Bina Cavassin, Toyota Hilux Overdrive T1+, (4)T1F, a 39min59

5) #303 Sylvio de Barros/Rafael Capoani, Toyota Hilux IMA V8, (5)T1F, a 49min45

MOTOS

1) #06 Bissinho Zavatti, Honda CRF 450RX, (1)MT2, 14h17min02

2) #01 Adrien Metge (FRA), Yamaha WR 450F, (1)MT1, a 1min23

3) #04 Ricardo Martins, Yamaha WR 450F, (2)MT1, a 7min11

4) #21 Martin Duplessis (ARG), Honda CRF 450RX, (3)MT1, a 17min07

5) #02 Jean Azevedo, Honda CRF 450RX, (4)MT1, a 20min34

UTV

1) #216 Rodrigo Varela/Matheus Mazzei, Can-Am Maverick, (1)UT1, 14h35min31

2) #205 Fábio Pirondi/Marcelo Ritter, Can-Am Maverick, (1)UT2, a 2min01

3) #203 Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, Can-Am Maverick, (2)UOP, a 2min11

4) #301 Deninho Casarini/Ivo Mayer, Can-Am Maverick, (2)UT1, a 5min07

5) #215 Bruno Varela/Gabriel Bortolanza, Can-Am Maverick, (2)UT1, a 4min18