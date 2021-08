Mudança na programação do Sertões 2021. As chuvas fortes na divisa entre Alagoas e Pernambuco levaram a organização do maior rali das Américas a transformar, por segurança, a nona e decisiva etapa em um deslocamento, entre Arapiraca (AL) e Tamandaré (PE).

O que transformou o sábado e o estágio entre Delmiro Gouveia e Arapiraca em decisivos. Os resultados ao fim do dia vão definir, virtualmente, os campeões da prova. O que facilita o trabalho de quem lidera e, ao mesmo tempo, dá a quem persegue um dia a menos para tentar reverter a situação.

A sexta-feira foi bastante movimentada. A sétima etapa do Sertões 2021 levou os competidores a atravessar os caminhos pelos quais Lampião e seus homens se embrenharam. Os cânions do Raso da Catarina, em território baiano, proporcionaram um visual estonteante e, ao mesmo tempo, uma especial sinuosa, técnica e que exigiu atenção total, com erosões, areia e pedras. Um cenário que exaltou os destaques nas quatro modalidades e provocou mudança na liderança de duas delas: UTVs e Quads.

Nos quadricilos, Marcelo Medeiros (Yamaha) sofreu uma queda após a segunda parcial da especial de 234,98km. Foi prontamente resgatado e liberado pela equipe médica. Porém, por não completar a especial foi penalizado em tempo e viu suas chances de conquistar o quinto título ir embora. Com seu veículo recuperado, ele volta a acelerar neste sábado para completar o desafio. O líder agora é o argentino Manuel Andujar (Yamaha), atual campeão do Dakar. Além de somar pontos importantes na briga pelo título mundial, ele vê agora a chance de incluir a vitória no Sertões em seu extenso currículo.

Nos UTVs, o cenário mudou completamente com a desclassificação de Rodrigo Varela, que liderava, e de seu irmão, Gabriel, por atitude antidesportiva. Gabriel descumpriu as zonas de radar e o tempo de abastecimento para ter a chance de sair à frente na segunda parte da especial, sob o argumento de que ajudaria Rodrigo como apoio rápido. O jogo de equipe acabou interferindo na prova de Denísio Casarini, que lutava segundo a segundo pela ponta. Com a decisão dos comissários, Casarini passa a comandar e se aproxima do bicampeonato.

Nas motos, Adrien Metge (Yamaha) foi o mais rápido pelo sexto dia seguido - venceu também a primeira etapa, mas acabou penalizado. Agora, tem 16min10 de vantagem sobre Jean Azevedo (Honda).

A disputa entre os irmãos Baumgart segue emocionante entre os carros. Cristian venceu a etapa e conseguiu descontar parte da diferença que o separa de Marcos, terceiro melhor do dia. Com outra picape Toyota da X Rally, Sylvio de Barros se intrometeu no duelo em família.

RESULTADOS

7ª ETAPA - 20/08 – Petrolina (PE) – Delmiro Gouveia (AL)

DI – 138,84KM TE – 239,98KM DF – 62,29KM = TOTAL: 441,12KM

"Lampião"

MOTOS

1) #4 Adrien Metge, (1)MT1, Yamaha WR450F, 3h04min51

2) #6 Bissinho Zavatti, (1)MT2, Honda CRF450RX, 3h09min49

3) #3 Jean Azevedo, (2)MT1, Honda CRF450RX, 3h10min14

4) #7 Gregório Caselani, (3)MT1 Honda CRF450RX, 3h12min36

5) #5 Túlio Malta, (2)MT2, Yamaha WR450F, 3h18min10

QUADS

1) Manuel Andujar, Yamaha Raptor 700, 3h32min09

2) Rafal Sonik, Yamaha Raptor 700, 4h02min54

CARROS

1) Cristian Baumgart/Beco Andreotti, (1)T1FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 2h58min59

2) Sylvio de Barros/Rafael Capoani, (2)T1FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 2h59min07

3) Marcos Baumgart/Kleber Cincea, (3)T1FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 2h59min10

4) Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs, (4)T1FIA, Buggy Century CR-6, 3h03min17

5) Carlos Ambrósio/Luiz Afonso Poli, (1)OP, Buggy Giaffone V8, 3h08min26

UTV

1) #217 Aristides Mafra/Breno Rezende, (1)UT1, Can-Am Maverick X3, 3h10min08

2) # 234 Diogo Mesquita/Deco Muniz, (1)UT2, Can-Am Maverick X3, 3h11min00

3) # 222 Fábio Pirondi/Marcelo Ritter, (2)UT2, Can-Am Maverick X3, 3h11min23

4) #206 Denísio do Nascimento/Idali Bosse, (2)UT1, Can-Am Maverick X3, 3h11min33

5) #202 Rodrigo Luppi/Maykel Justo, (3)UT1, Can-Am Maverick X3, 3h12min05

CLASSIFICAÇÃO GERAL

MOTOS

1) #4 Adrien Metge, (1)MT1, Yamaha WR450F, 27h12min55

2) #3 Jean Azevedo, (2)MT1, Honda CRF450RX, 27h29min05

3) #6 Bissinho Zavatti, (1)MT2, Honda CRF450RX, 27h43min20

4) #5 Túlio Malta, (2)MT2, Yamaha WR450F, 28h01min54

5) #7 Gregório Caselani, (3)MT2, Honda CRF450RX, 28h09min28

QUADS

1) #107 Manuel Andujar, Yamaha Raptor 700, 29h46min16

2) #101 Rafal Sonik, Yamaha Raptor, 31h54min42

3) #100 Marcelo Medeiros, Yamaha YFM700R, 37h03min53

UTV

1) #201 Denísio Casarini/Ivo Meyer, (1)UT1, Can-Am Maverick X3, 27h43min33

2) #250 André Hort/Matheus Mazzei, (2)UT1, Can-Am Maverick X3, 28h00min14

3) #202 Rodrigo Luppi/Maykel Justo, (3)UT1, Can-Am Maverick X3, 28h00min37

4) #267 João Monteiro/Victor Melo, (4)UT1, Can-Am Maverick X3, 28h05min05

5) #211 Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo, (1)UT2, Can-Am Maverick X3, 28h18min31

CARROS

1) #301 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, (1)T1FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 23h10min06

2) #302 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, (2)T1 FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 23h11min46

3) #315 Sylvio de Barros/Rafael Capoani, (3)T1 FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 23h48min39

4) #368 Julio Capua/Emerson Cavassin, (4)T1FIA, Toyota Hilux V8, 24h23min27

5) #359 Dan Nacif/Marco Túlio Lana, (1)OP, Buggy Giaffone V8, 24h29min41

