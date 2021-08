Nelsinho Piquet e Flavio França completaram nesta sexta-feira a sétima etapa do Sertões com o 12º lugar na classe UTV2. Ao todo, foram percorridos 441 km entre Petrolina/PE e Delmiro Gouveia/AL, com 240 km de trechos cronometrados com o Can-Am Maverick X3.

A dupla da Cotton/Mattheis tinha como objetivo completar a especial no top-5 e nas duas primeiras parciais conseguiram o terceiro e quinto lugares. Na sequência, Piquet e França enfrentaram um problema técnico e acabaram perdendo tempo, fechando o percurso de 240 km em 13º lugar na classe UTV2.

O resultado coloca a dupla em 6º lugar na classe e 25º lugar na classificação geral dos UTVs.

O próximo desafio de Piquet e França acontece neste sábado com a oitava etapa do maior rali das Américas. Serão 249 km de deslocamento e 152 de trecho cronometrado entre Delmiro Gouveia e Arapiraca, no Alagoas

“Estávamos em um ritmo bom, em busca de chegar entre os primeiros da especial, tínhamos passado em terceiro e quinto lugar nas duas primeiras parciais quando tivemos uma falha mecânica”, disse Nelsinho. “Uma pena ter acontecido isso porque vínhamos muito bem. Agora temos mais dois para tentar ficar entre os três melhores de uma especial.”

