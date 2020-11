Sertões: UTV tem irmãos se revezando na liderança do rali

A dupla Bruno Varela/Gustavo Bortolanza largou na frente ao vencer a primeira etapa do Rally dos Sertões, no sábado passado, mas nesta segunda-feira o irmão de Bruno, Rodrigo Varela, e o navegador Gunnar Dums venceram a especial do dia e tomaram a dianteira dos antigos líderes, configurando uma briga familiar pela ponta dentro da equipe Can-Am Monster Energy.

Além de vencer a especial do dia Rodrigo e Gunnar também assumiram a liderança geral do rally na categoria UTV, com Bruno e Bortolanza se posicionando na terceira posição no cômputo geral da corrida, que ainda terá mais cinco dias de competição, se encerrando no próximo sábado no Maranhão, depois de largar do interior de São Paulo. A equipe Can Am Monster Energy ainda emplacou o terceiro lugar com Gabriel Varela/Eduardo Shiga, colocando dois carros entre os três primeiros UTVs. Ao todo a categoria conta com 55 inscritos.

Nesta terça-feira pela a organização do Rally dos Sertões cancelou a segunda parte da etapa maratona, que foi iniciada ontem com a vitória de Rodrigo e Gunnar, com base nas más condições climáticas da região que seria atravessada pelo rally no dia de hoje.

Vantagem – A competição na segunda-feira contou com uma especial de 353km, percorridos pelos vencedores da equipe Can Am Monster Energy em 5h34min14s. Na soma das especiais realizadas até aqui, que totalizam 558km, Rodrigo Varela e Gunnar Dums lideram com o tempo total de 9h23min15s, o que lhes dá uma vantagem de 24s para a dupla Denísio Nascimento/Idalli Bosse. Bruno e Bortolanza estão a 2min56s dos líderes.

“Foi importante vencer a etapa de segunda-feira e assumir a liderança geral, isso significa muito pra nossa equipe”, resumiu Rodrigo Varela. “O Gunnar foi fantástico na navegação e com a precisão das indicações dele nós conseguimos chegar na frente e tomar a ponta do meu irmão, Bruno. Mas ele e o Bortolanza certamente vão reagir, e ainda temos pelo menos uma dezena de duplas com condição de vencer a prova. Então amanhã teremos outro dia muito importante pela frente”, completou o piloto da equipe Can Am Monster Energy.

Com o cancelamento do trecho desta terça-feira, a caravana do Sertões se deslocará por vias asfaltadas até o local da próxima largada que será realizada amanhã de manhã. No total o rally deve percorrer 4.749km de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, a Barreirinhas, no Maranhão. Confira os resultados da etapa maratona com os números computados na segunda-feira e também a classificação geral com os tempos acumulados na categoria UTV:

Resultados da etapa desta segunda-feira :

1) Rodrigo Varela/Gunnar Dums, 353km de especiais em 5h34min14s

4) Denisio Nascimento/Idali Bosse, a 1min11

7) Gabriel Varela/Eduardo Shiga, a 1min48s

2) Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer, a 1min56s

3) Rodrigo Luppi/Maykel Justo, a 1min58s

5) Bruno Varela/Gustavo Bortolanza, a 3min48

6) Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, a 3min53

8) Otávio Leite/Paulo Medina Júnior, a 4min44s

9) Richard Flitter/Aandré Munhoz, a 7min14s

10) Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, a 7min33s

Classificação geral acumulada após dois dos sete dias de prova :

1) Rodrigo Varela/Gunnar Dums, 558km de especiais em 9h23min15s

2) Denisio Nascimento/Idali Bosse, a 24s

3) Bruno Varela/Gustavo Bortolanza, a 2min56s

4) Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer, a 3min03s

5) Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, a 3min42s

6) Rodrigo Luppi/Maykel Justo, a 3min43s

7) Gabriel Varela/Eduardo Shiga, a 8min09s

8) Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, a 11min13s

9) Richard Flitter/Aandré Munhoz, a 13min11s

10) Fábio Pirondi/Flavio de França, a 15min37s

