A Stock Series voltou a acelerar e abriu a programação de pista para a terceira etapa do campeonato, no Autódromo Velocitta, nesta sexta-feira (28). Foi um dia bastante movimentado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, com um shakedown e dois treinos livres para os novos talentos do automobilismo brasileiro e postulantes ao título e ao prêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para o campeão subir ao grid da Stock Car Pro em 2025.

Vinícius Papareli (RTR Sport Team) foi o dono do melhor tempo do dia, registrado no treino livre 1, destinado aos “rookies”, enquanto Enzo Bedani (W2 Racing ProGP) foi o mais rápido da sessão da tarde, que reuniu todos os pilotos na pista.

Vindo de pódio conquistado em Cascavel, no mês de maio, o piloto da RTR Sport Team cravou sua melhor volta em 1min34s570 na sua última tentativa de registrar tempo na sessão da manhã. Papareli foi 0s825 mais rápido que o segundo colocado, o vice-líder do campeonato Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), dono de uma das vitórias no oeste do Paraná. Bruna Tomaselli, com o carro da Garra Racing Team, foi a terceira colocada, comprovando a boa fase no campeonato.

Também vencedor em Cascavel no mês passado, Alfredinho Ibiapina foi o quarto colocado na sessão com o carro #8 da W2 Racing ProGP, enquanto Guto Rotta (Garra Racing Team) completou o top-5 do treino livre 1.

No período da tarde, foi a vez de Bedani registrar a melhor marca. O piloto de 16 anos cravou 1min35s071 em sua melhor passagem. Novamente, Bruna Tomaselli apareceu bem na sessão. Em alta na Stock Series, a catarinense virou o segundo tempo do treino livre 2, e Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP) foi o terceiro, seguido pelo companheiro de equipe Mathias de Valle. Papareli finalizou em quinto lugar.

Começo positivo

Tanto Papareli como Bedani enalteceram a maneira como iniciaram o fim de semana no Velocitta. “Foi um dia bom, considerando sobretudo o primeiro treino, em que fomos bem rápidos. Vamos ver se conseguimos manter essa velocidade amanhã, que é o dia que vale”, disse Vinícius, que guia o carro #218 da RTR Sport Team, sediada em Ribeirão Pires (SP).

Por sua vez, Enzo Bedani ressaltou seu grande objetivo para o fim de semana: alcançar a liderança do campeonato.

“É muito bom começar o fim de semana bem assim. Ainda teremos mais um treino livre amanhã. Estamos bem focados e vamos trabalhar bastante amanhã porque hoje foi só o primeiro dia. Sabemos do nosso potencial e da nossa velocidade aqui. Agora é voltar nossos esforços para a sequência do fim de semana e subir para a ponta da tabela”, declarou o vice-líder da temporada, com 133 pontos, 23 atrás de Arthur Gama, o primeiro colocado.

Programação no Velocitta

Na esteira de um fim de semana que também traz as etapas da Stock Car Pro Series e da Fórmula 4 Brasil, o sábado da Stock Series trará mais um treino livre, a classificação — que definirá o grid de largada das duas primeiras provas da rodada — e a primeira corrida do fim de semana, a partir de 13h35.

O domingo tem na programação mais duas corridas, no período da manhã, começando a partir de 10h10. A Stock Series tem transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Treino Livre 1 (rookies)

1º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), 1min34s570

2º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 1min35s395

3ª - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), 1min35s546

4º - Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), 1min35s559

5º - Guto Rotta (Garra Racing Team), 1min35s889

6º - Akyu Myasava (Garra Racing Team), 1min36s742

7º - Erick Schotten (W2 Racing ProGP), 1min36s888

8º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), 1min37s121

9ª - Kaká Magno (RTR Sport Team), 1min38s092

Treino Livre 2 (todos os pilotos)

1º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 1min35s071

2ª - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), 1min35s210

3º - Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), 1min35s259

4º - Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), 1min35s402

5º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), 1min35s556

6º - Gustavo Frigotto (Artcon Racing), 1min35s574

7º - Arthur Gama (Artcon Racing), 1min35s694

8º - Akyu Myasava (Garra Racing Team), 1min36s093

9º - Erick Schotten (W2 Racing ProGP), 1min36s270

10º - Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), 1min36s722

11º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), 1min36s784

12º - Guto Rotta (Garra Racing Team), 1min37s107

13ª - Kaká Magno (RTR Sport Team), 1min38s269

