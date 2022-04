Veja como foi a classificação da Stock Car para o GP do Galeão

Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! A partir das 15h40, horário de Brasília, a Stock Car Pro Series realiza a classificação que define o grid de largada para o GP do Galeão, terceira etapa da temporada 2022.

Dez anos após a última passagem pelo Rio, ainda no Autódromo de Jacarepaguá, a principal categoria do automobilismo nacional volta a correr na Cidade Maravilhosa, mas em um cenário diferente, em um circuito construído dentro do Aeroporto RIOGaleão. E a novidade representa um desafio inédito para pilotos e equipes, que trocam as tradicionais pistas de asfalto pelo concreto.

Neste sábado, foram realizados dois treinos livres antes da classificação, com Matías Rossi sendo o mais rápido no segundo, em uma sessão na qual os líderes do campeonato ficaram mais atrás, com Gabriel Casagrande em 15º, Thiago Camilo em 24º e Rubens Barrichello em 26º.

Confira abaixo a transmissão da classificação da Stock Car Pro Series no Rio de Janeiro em português:

Q4: Leclerc é pole após batidas de Alonso, Stroll e Latifi; veja debate da classificação

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: