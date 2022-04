Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series definiu neste sábado o grid de largada para o GP do Galeão, terceira etapa da temporada 2022, que marca o retorno da principal categoria do automobilismo nacional ao Rio de Janeiro. Daniel Serra foi o mais rápido e garantiu a pole position, tendo ao seu lado na primeira fila Sérgio Jimenez.

Entre os líderes do campeonato, Rubens Barrichello sairá em sétimo, Gabriel Casagrande o 10º e Thiago Camilo o 11º.

Os pilotos tiveram apenas o sábado para se adaptarem à pista, que representa um novo desafio para todos por si só: por se tratar de uma pista de aeroporto, os carros correm neste fim de semana no concreto e não no asfalto.

Q1

Às 15h40, foi liberado o primeiro grupo de pilotos, com 14 carros, entre eles Casagrande, Camilo, Barrichello, Maurício e Serra. Destes, Maurício foi o mais rápido com 01min05s862, tendo Serra, Casagrande, Barrichello e Suzuki completando os cinco primeiros.

Pouco depois, o segundo grupo foi à pista com os demais pilotos. O vácuo se mostrou fundamental para os resultados neste sábado. No final, combinando os resultados de ambos os grupos, Matías Rossi foi o mais rápido com 01min05s835, tendo Jimenez em segundo, Maurício em terceiro, Serra em quarto e Casagrande em quinto.

Barrichello, Suzuki, Ramos, Camilo, Massa, Gomes, Petecof, Monteiro, Campos e Salas foram os outros dez classificados para o Q2. Ricardo Zonta, em 16º, foi o primeiro dos eliminados no Q1, em uma lista que conta ainda com nomes como Allam Khodair, Cacá Bueno, Tony Kanaan, Bruno Baptista e mais.

Pos # Piloto Equipe Melhor Volta 1 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 1:05.835 16 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:06.145 17 121 Felipe Baptista KTF Racing 1:06.345 18 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:06.353 19 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:06.393 20 12 Lucas Foresti KTF Sports 1:06.398 21 0 Cacá Bueno Crown Racing 1:06.405 22 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 1:06.415 23 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 1:06.440 24 70 Diego Nunes Blau Motorsport 1:06.449 25 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 1:06.453 26 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:06.605 27 3 Digo Baptista Crown Racing 1:06.620 28 28 Galid Osman Shell V-Power 1:06.624 29 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 1:06.739 30 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 1:06.846 31 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 1:06.865 32 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 1:06.987 33 7 Thiago Vivacqua RKL Competições 1:07.695 34 55 Renato Braga RKL Competições 1:08.321

Q2

Na segunda parte da sessão, os 15 primeiros colocados do Q1 saíram simultaneamente dos boxes para mais oito minutos, definindo quem seguiria vivo na disputa pela pole position. O Q2 correu quase sem problemas, exceto por Beto Monteiro perder o capô de seu carro.

Sergio Jimenez foi o mais rápido, marcando 01min05s605. Completaram os seis classificados para o Q3: Matías Rossi, Ricardo Maurício, Rafael Suzuki, Daniel Serra e Cesar Ramos.

Pos # Piloto Equipe Melhor Volta 1 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ 1:05.605 7 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:05.943 8 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 1:05.947 9 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 1:05.982 10 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 1:05.993 11 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:06.004 12 85 Guilherme Salas KTF Racing 1:06.078 13 88 Beto Monteiro Scuderia CJ 1:06.097 14 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 1:06.168 15 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 1:06.200

Q3

Após uma confusão com a cronometragem, a pista foi liberada. A sessão final foi marcada por um entrevero entre Suzuki, Rossi e Ramos. Os dois primeiros acabaram se tocando e, ao perder o controle do carro, o argentino acabou acertando o piloto da Ipiranga, que rodou e colocou um fim à sua classificação mais cedo.

No final, Daniel Serra foi o mais rápido, com 01min05s31, apenas 0s024 à frente de Sergio Jimenez. Ricardo Maurício e Rafael Suzuki estão na segunda fila, enquanto Matías Rossi e Cesar Ramos completaram o top 6 do Q3.

A Stock Car Pro Series retorna à pista no domingo para o GP do Galeão, terceira etapa da temporada 2022. A primeira de duas corridas tem largada marcada para 13h20, horário de Brasília, com transmissão em português e inglês no Motorsport.com. Na televisão, você pode acompanhar pela Band e o SporTV.

Pos # Piloto Equipe Melhor Volta Diferença 1 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:05.731 2 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 1:05.755 0.024 3 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:05.872 0.141 5 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 1:13.844 8.113 6 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:13.948 8.217 6 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 1:16.733 11.002

