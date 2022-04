Stock Car: Rossi lidera TL2 para o GP do Galeão no Rio de Janeiro

Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, a Stock Car Pro Series deu o pontapé inicial da terceira etapa da temporada 2022, o GP do Galeão, que marca o retorno da principal categoria do automobilismo nacional ao Rio de Janeiro. E na segunda e última sessão de treinos livres, foi Matías Rossi quem terminou na ponta, com um décimo de vantagem para Ricardo Zonta.

Rossi marcou um tempo de 01min04s752, enquanto Zonta, o segundo, terminou apenas 0s003 à frente do terceiro colocado, Daniel Serra. Seu companheiro de Eurofarma, Ricardo Maurício, foi o quarto e Felipe Massa completou o top 5.

Líder do campeonato, Gabriel Casagrande foi o 15º enquanto o vice-líder Thiago Camilo foi o 24º e Rubens Barrichello, terceiro colocado após o final de semana perfeito em Goiânia, terminou em 26º, sendo o primeiro a ficar a mais de um segundo do tempo de Rossi.

A Stock Car realiza ainda neste sábado o treino classificatório que define o grid de largada para o GP do Galeão. A sessão terá início às 15h40, horário de Brasília, com transmissão em português e inglês do Motorsport.com. Na televisão, você poderá acompanhar pela Band e SporTV.

Pos # Piloto Equipe Melhor Volta Dif. Voltas Feitas 1 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 1:04.752 17 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:04.852 0.100 16 3 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:04.855 0.103 17 4 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:04.931 0.179 14 5 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 1:05.025 0.273 13 6 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 1:05.039 0.287 20 7 28 Galid Osman Shell V-Power 1:05.040 0.288 15 8 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 1:05.081 0.329 16 9 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 1:05.087 0.335 13 10 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:05.087 0.335 15 11 70 Diego Nunes Blau Motorsport 1:05.155 0.403 17 12 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ 1:05.197 0.445 12 13 0 Cacá Bueno Crown Racing 1:05.205 0.453 17 14 12 Lucas Foresti KTF Sports 1:05.208 0.456 17 15 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 1:05.297 0.545 15 16 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 1:05.319 0.567 17 17 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 1:05.352 0.600 15 18 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 1:05.376 0.624 16 19 85 Guilherme Salas KTF Racing 1:05.467 0.715 17 20 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:05.490 0.738 16 21 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 1:05.556 0.804 17 22 88 Beto Monteiro Scuderia CJ 1:05.562 0.810 16 23 3 Digo Baptista Crown Racing 1:05.645 0.893 17 24 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:05.687 0.935 17 25 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:05.717 0.965 17 26 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:05.983 1.231 16 27 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 1:06.027 1.275 21 28 121 Felipe Baptista KTF Racing 1:06.032 1.280 16 29 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:06.230 1.478 10 30 7 Thiago Vivacqua RKL Competições 1:06.271 1.519 19 31 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 1:06.301 1.549 18 32 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 1:07.225 2.473 18 33 55 Renato Braga RKL Competições 1:07.231 2.479 18 34 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 1:07.557 2.805 2

