Camilo abre na frente fim de semana da Stock Car em Interlagos

Assim como aconteceu em Goiânia, há três semanas, Thiago Camilo começou a segunda etapa da temporada 2023 da Stock Car Pro Series, no Autódromo de Interlagos, como o mais rápido da sexta-feira.

Depois de brilhar com a emocionante vitória na Corrida 2 da rodada de estreia do campeonato, o piloto da Ipiranga Racing iniciou bem a jornada no circuito paulistano para liderar a única atividade do dia. Camilo virou 1min41s316 em sua volta mais rápida e conseguiu emplacar, a bordo do seu Toyota Corolla, uma diferença de 0s3 sobre o segundo colocado da sessão, Átila Abreu, com Chevrolet Cruze da Pole Motorsport.

Depois do triunfo apoteótico em Goiânia, Camilo decidiu usar o número 16 em seu carro até o fim da temporada. Todas as sete vitórias obtidas correndo com a Stock Car em Interlagos foram conquistadas com o tradicional 21, que dará lugar, ao longo de toda a temporada, ao numeral que remete à homenagem ao tio Sérgio Ruas Camilo.

Camilo revelou um misto de satisfação e cautela com o desempenho neste início de trabalho em Interlagos. “Começamos bem, até de forma inesperada. Mesmo com 25 kg de lastro, conseguimos liderar e colocar 0s3 (três décimos) sobre o segundo colocado".

"Por outro lado, não quer dizer muita coisa. Hoje é sexta-feira, e durante o fim de semana as coisas mudam muito, todo mundo deve evoluir. Por isso, para disputar lá na frente, também precisamos seguir evoluindo”, disse Camilo.

Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze da A.Mattheis Vogel) foi o terceiro mais rápido da sessão, seguido por Rafael Suzuki, consolidando um dia muito positivo para a Pole Motorsport, com dois carros entre os quatro primeiros.

E Cesar Ramos, que também venceu em Interlagos no ano passado, completou a relação dos cinco mais rápidos ao cravar 1min41s768 com o Corolla #30 da Ipiranga Racing. Ricardo Zonta, Julio Campos, Lucas Foresti, Felipe Fraga e Bruno Baptista fecharam a lista dos dez melhores colocados. Líder do campeonato, Daniel Serra foi o 18º na sessão desta sexta-feira.

Duas caras novas na pista

Tony Kanaan chegará a São Paulo em tempo de participar do segundo treino livre, na manhã deste sábado. Em razão do cancelamento de teste previsto para a sexta-feira em Indianápolis por conta da chuva, o piloto da McLaren na Indy e da Full Time Bassani na Stock Car reorganizou a logística para voltar ao Brasil e acelerar na sequência do fim de semana em Interlagos.

No treino livre 1, Kanaan foi substituído por Renan Guerra, que deu quilometragem ao Toyota Corolla #6. Outra cara nova na sessão foi Rafael Martins, que substitui neste fim de semana Nelson Piquet Jr. no carro da Crown Racing. Em contrapartida, Dudu Barrichello não conseguiu participar da atividade desta tarde em razão de problemas no câmbio.

Outra novidade no fim de semana é que Allam Khodair trocará o habitual número 18 pelo 300, em alusão à etapa na qual o ‘Japonês Voador’ completará 300 largadas na Stock Car.

Quem será o pole em Interlagos?

Com Tony Kanaan na pista, a Stock Car acelera neste sábado para mais um treino livre, previsto para 8h35. Horas depois, às 12h50, a principal categoria do esporte a motor na América do Sul volta à pista para definir o segundo pole position da temporada.

A segunda etapa do campeonato começa neste domingo, às 12h10, com a Corrida 1. A segunda prova está marcada para 12h50, as duas disputas com 30 minutos mais uma volta.

A Stock Car Pro Series conta com transmissão ao vivo da Band, SporTV, BandSports, Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv, Portal High Speed Channel e a plataforma YouCast (para 100% dos clientes Americanet), além dos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok.

Stock Car Pro Series, etapa 2, Interlagos, treino livre 1:

1º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min41s136

2º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min41s455

3º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min41s567

4º - Rafael Suzuki (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min41s710

5º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min41s768

6º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min41s927

7º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min42s002

8º - Lucas Foresti (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min42s004

9º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min42s071

10º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min42s086

11º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min42s114

12º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min42s133

13º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min42s146

14º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min42s208

15º - Gaetano Di Mauro (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min42s217

16º - Rubens Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), 1min42s224

17º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min42s224

18º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min42s255

19º - Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min42s262

20º - Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min42s289

21º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min42s357

22º - Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min42s441

23º - Enzo Elias (Crown Racing/TMG/Chevrolet Cruze), 1min42s532

24º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min42s620

25º - Rafael Martins (Crown Racing/TMG/Toyota Corolla), 1min42s906

26º - Rodrigo Baptista (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min42s947

27º - Renan Guerra (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min43s164

28º - Raphael Teixeira (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min43s275

29º - Lucas Kohl (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min43s371

30º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla) 1min43s448

Programação em Interlagos

Sábado, 22 de abril

08h00 – Stock Series – Treino Livre 3

08h35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

09h50 – Stock Series – Classificação

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12h50 – Stock Car Pro Series – Classificação

14h20 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

15h45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 23 de abril

08h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h10 – Visitação aos Boxes

12h10 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h50 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

14h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato depois de uma etapa:

1º - Daniel Serra, 43 pontos

2º - Thiago Camilo, 39

3º - Ricardo Maurício, 34

4º - Bruno Baptista, 28

5º - Nelson Piquet Jr., 28

6º - Marcos Gomes, 27

7º - Ricardo Zonta, 26

8º - Rubens Barrichello, 22

9º - Allam Khodair, 22

10º - Gabriel Casagrande, 19

11º - Felipe Fraga, 17

12º - Gaetano Di Mauro, 16

13º - Denis Navarro, 15

14º - Cesar Ramos, 15

15º - Lucas Foresti, 15

16º - Felipe Baptista, 14

17º - Matías Rossi, 14

18º - Dudu Barrichello, 14

19º - Julio Campos, 13

20º - Sergio Jimenez, 9

21º - Guilherme Salas, 7

22º - Lucas Kohl, 4

23º - Gianluca Petecof, 3

24º - Rodrigo Baptista, 3

25º - Cacá Bueno, 2

