O paranaense Gabriel Casagrande começou os treinos livres da Stock Car em Interlagos de maneira positiva. Acelerando o carro da equipe AMattheis Vogel, Casagrande cravou o terceiro melhor tempo do dia com 01min41s567, o melhor do seu grupo na sessão.

“Foi um dia positivo aqui em Interlagos. Estava bem difícil de conseguirmos acertar as freadas por contas de algumas modificações feitas no carro, mas no final foi bom. Temos que ter um pouco de paciência, andamos com pneus que não estavam nas melhores condições e isso nos deixa muito animados, mas vamos continuar com os pés no chão”, diz Casagrande.

Campeão da Stock Car em 2021 justamente em Interlagos e vencedor no circuito em 2022, Casagrande segue motivado para o quali e para as provas deste domingo.

“Amanhã temos mais um treino livre para desenvolvermos mais um pouco e vamos focar em fazer uma boa classificação, obter um bom tempo de volta para largarmos na frente. Essa é a nossa meta pra depois fazermos uma corrida muito boa”, completa Casagrande, que tem patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, Raumak Packaging, Panter, Conquista Medicamentos, STP, Cresol, Pay4Fun, KTO e Atacadão Pneus.

O segundo treino livre da Stock Car em Interlagos será neste sábado às 8h35 da manhã. A classificação está prevista para 12h50, enquanto a rodada dupla no domingo será disputada a partir do meio-dia. A classificação e as corridas da Stock Car válidas pela segunda etapa da temporada 2023 contam com exibição do Motorsport.com e da Motorsport.tv

