Carioca Thiago Vivacqua estreia na Stock Car no GP do Galeão

O carioca Thiago Vivacqua fará sua estreia na Stock Car Pro Series no GP do Galeão, no Rio de Janeiro. O piloto de 25 anos estava no automobilismo europeu onde disputou provas do GT Open, Euroformula Open e Fórmula Renault, com vitória em quase todas as categorias.

Vivacqua retorna ao Brasil pela equipe RKL, no Chevrolet Cruze #7. A última vez que o piloto havia competido no Brasil foi em 2016, pela Fórmula 3 Brasil, conquistando seis pódios na temporada.

Ao todo foram oito anos competindo nas pistas da Europa e o retorno acontece em uma prova especial, será a primeira vez que a principal categoria do automobilismo brasileiro correrá em uma pista de aeroporto, despertando curiosidade em torno da corrida.

“Estou muito feliz em estrear na principal categoria do automobilismo brasileiro, ainda mais na minha casa, o Rio de Janeiro", disse Vivacqua. "Correr em casa, com os amigos e a família por perto e ainda mais na Stock Car é um sonho de criança que se realiza. Me lembro de quando era criança e tinham as provas em Jacarepaguá".

“Agradeço muito o Grupo PetraGold e NHJ do Brasil por me ajudarem nessa caminhada, o percurso é longo, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, estou contente e com pensamento positivo para o GP do Galeão".

Thiago Vivacqua chega para sua estreia com o apoio de empresas locais, o Grupo PetraGold, especializado em investimentos e a NHJ do Brasil, especialista em estrutura pré-fabricada e de rápida instalação.

O GP do Galeão da Stock Car acontece no dia 10 de abril, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. As provas terão transmissão em português e em inglês do Motorsport.com e, na TV, você pode acompanhar a etapa pela Band e o SporTV.

