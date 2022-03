Carregar reprodutor de áudio

Depois de dez anos da última prova, realizada em 2012 no saudoso Autódromo de Jacarepaguá e vencida por Allam Khodair, a principal categoria do automobilismo na América Latina regressa à Cidade Maravilhosa para um acontecimento histórico: a realização da primeira corrida disputada em um aeroporto internacional em operação no Brasil.

O Aeroporto RIOgaleão Tom Jobim vai receber a terceira etapa da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, além da segunda no campeonato da categoria de acesso Stock Series, nos dias 9 e 10 de abril.

A programação começa no sábado com a realização do shakedown das duas categorias, a partir das 8h30 (de Brasília). Depois, Stock Pro e Stock Series realizam dois treinos livres cada e dão sequência à programação com a classificação para o grid.

A Series define sua ordem de largada às 14h40, enquanto a Stock Car Pro abre sua sessão às 15h40. Em seguida, a Stock Series encerra as atividades do dia e larga para a primeira corrida no Galeão, às 17h.

O domingo reserva mais três provas. A Series fecha sua etapa com a largada da Corrida 2 às 9h50. A largada da Corrida 1 da Stock Car está marcada para 13h20, enquanto a segunda prova tem previsão de início às 13h57, sempre com duração de 30 minutos mais uma volta.

Os ingressos já estão à venda. Para acessar o link, clique aqui. São obrigatórios o uso de máscara e também a apresentação do comprovante vacinal completo contra Covid-19 para maiores de 12 anos.

A Stock Car é transmitida ao vivo pelo Motorsport.com em português e inglês, Band, SporTV, mídias oficiais da categoria (YouTube, Facebook e TikTok), mídias do Estadão e Twitch da Tribo do Gaules. E a Stock Series é transmitida pela RedeTV!, BandSports, as mídias oficiais da Stock Car e também pelo canal High Speed TV no YouTube.

Confira programação do fim de semana do GP Galeão:

Sábado, 9 de abril

8h30 – Stock Series – Shakedown

8h50 – Stock Car – Shakedown

9h10 – Stock Series – 1º Treino – Grupo único

9h55 – Stock Car – 1º Treino – 1º Grupo

10h40 – Stock Car – 1º Treino – 2º Grupo

12h – Stock Series – 2º Treino – Grupo único

12h50 – Stock Car – 2º Treino – 1º Grupo

13h35 – Stock Car – 2º Treino – 2º Grupo

14h40 – Stock Series – Classificação

15h40 – Stock Car – Classificação

17h – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 10 de abril

9h50 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h57 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

