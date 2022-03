Carregar reprodutor de áudio

A Ipiranga Racing chegou a Goiânia para a segunda etapa da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em segundo lugar entre as equipes, e seus pilotos Thiago Camilo e Cesar Ramos em 3º e 13º no campeonato.

Depois das duas corridas de domingo, Camilo é o vice-líder, apenas um ponto atrás de Casagrande, Ramos ocupa a 5ª posição entre os pilotos e a Ipiranga Racing assumiu a ponta entra as equipes.

Na primeira corrida, Ramos largou em terceiro, ficou por dentro e ganhou a segunda posição de Matias Rossi. Rubens Barrichello largou na pole position e se manteve na ponta até o fim da corrida. A briga com o piloto do Toyota #30 foi intensa até a última relargada.

“Eu vinha muito próximo do Rubinho, meu carro estava ótimo, estávamos trocando pushes e na última relargada ele foi muito feliz, usou toda sua experiência e a prioridade para acelerar e abriu uma pequena vantagem. Eu achei que não conseguiria a vitória e preferi guardar botões de ultrapassagem para a segunda corrida”, explicou Cesinha.

A estratégia do piloto gaúcho era boa, tanto que na segunda corrida, com o grid invertido, Rubinho largou em décimo, uma posição atrás de Ramos, e venceu: “Meu carro estava voando e eu sabia que poderia ir para o pódio na segunda corrida, mas levei um monte de pancada na largada e o carro ficou um pouco desalinhado. Além disso, perdi mais de um segundo com um piloto entrando na minha frente quando eu estava saindo do pit stop”.

Thiago Camilo acabou os treinos livres, sexta à tarde e sábado de manhã, em 29º e 24º. Trocou o motor para a classificação no sábado à tarde e largou em 13º. Mesmo levando 20 quilos de lastro por estar em terceiro no campeonato, foi escalando o pelotão e chegou em sexto.

Largou em 5º na Corrida 2, passou rapidamente para quarto, e quando os três primeiros, Dênis Navarro, Gaetano Di Mauro e Nelsinho Piquet, ficaram lado a lado, botou o Toyota #21 da Ipiranga Racing por dentro e já contornou a curva na liderança. Rubens Barrichello vinha impondo um ritmo forte e chegou a assumir liderança, mas antes de entrar no pit stop para reabastecimento troca de pneu, Camilo já reassumira a liderança. Camilo teve um pit stop muito longo, perdendo não só a liderança, mas várias posições. Chegou a andar em 8º, fez uma ultrapassagem dupla sobre Átila Abreu e Gaetano Di Mauro, e terminou em quinto.

“Considerando tudo o que foi o fim de semana, foi um domingo bom demais. E ainda dava para chegar mais à frente na segunda corrida. No fim das contas, os Toyotas ganharam modificações aerodinâmicas que os deixaram mais competitivos, e a meta é nos mantermos constantes para continuar brigando pelo título”, disse Camilo.

A próxima corrida da Stock Car acontece dia 10 de abril na pista montada no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com características semelhantes às do anel externo de Goiânia, com muita velocidade, retas longas, poucas curvas e freadas fortes.

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: Saiba os pontos fortes e os pecados da quarta temporada de DRIVE TO SURVIVE

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: