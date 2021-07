Dudu Barrichello pontua em sua primeira experiência na Stock Car

Eduardo Barrichello conquistou dois pontos em sua estreia na Stock Car, em Cascavel. O piloto levou o carro #191 da Full Time Sports para 19º lugar da corrida 1 em prova de recuperação com direito a ultrapassagem sem uso do Push to Pass. Além dos pontos o piloto da Toyota Gazoo Racing venceu o Fan Push, campanha em que os seis pilotos mais votados pelo público recebem um botão de ultrapassagem extra.

Na corrida 1 Dudu Barrichello partiu do 21º lugar do grid e nas primeiras voltas acabou perdendo posições. O piloto do carro #191 caiu para 29º e aos poucos foi escalando o pelotão, em jornada de recuperação.

Na 21ª volta Barrichello protagonizou uma das ultrapassagens mais bonitas do fim de semana ao atacar Guilherme Salas na curva 7 e finalizar a manobra sem o botão de ultrapassagem, subindo para 23º. Faltando menos de um minuto para o fim Dudu fez seu segundo pit-stop, colocou pneus novos do lado direito e a seguir recebeu a bandeira quadriculada em 19º lugar, conquistando seus primeiros pontos na Stock Car.

Partindo em 19º na segunda corrida, Dudu completou a primeira volta em 23º e vinha e novamente para uma corrida de recuperação. Um acidente com Guga Lima causou a entrada do safety-car na segunda volta, três giros depois a prova foi retomada.

Durante a janela de pits, o piloto da Toyota Gazoo Racing chegou a ocupar o quinto lugar. Após os pits voltou para 24º, recebendo a bandeirada da segunda prova uma posição atrás. O próximo compromisso de Dudu Barrichello é pela Fórmula Regional Europe by Alpine, nos dias 24 e 25 de julho, em Spa-Francorchamps.

“Foi muito boa a experiência de correr aqui na Stock Car, com certeza vai ficar marcado para sempre na minha vida. Há muito tempo não me divertia tanto em um fim de semana de corrida", afirmou Dudu.

"A largada é coisa de louco, é portada para todo lado, muito legal! Estava dando tudo que podia para conseguir um ótimo resultado, é muito difícil andar rápido e consegui tirar um bom rendimento. Mas a cada volta eu me sentia mais confortável e conseguia arriscar mais. Até achar a confiança é complicado, tive disputas com caras como Cacá Bueno, Nelsinho Piquet, Sergio Jimenez, enormes no automobilismo. Estou muito grato”, completou Barrichello.

