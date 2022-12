Fã japonesa de Massa cruza o mundo para vê-lo correr na Stock Car

Carregar reprodutor de áudio

Felipe Massa conquistou neste sábado sua melhor posição de largada em pista seca na Stock Car. Ele será o sexto do grid neste domingo, em Interlagos, na corrida 1, que pode definir o campeão da temporada 2022.

Servindo como ‘amuleto’ da sorte, uma presença inusitada acompanhava o ex-piloto da F1 nos boxes. Yukika Suzuki veio do Japão, desembarcou em São Paulo na tarde de sexta e vai embora no domingo à noite. Serão apenas dois dias em solo brasileiro para rever o maior ídolo dela. Quando Massa corria na F1, a japonesa de 33 anos viajava pelo mundo para vê-lo em ação.

“Ela me segue a minha carreira toda na F1”, disse Massa. “Às vezes, eu dava a volta ao mundo, ia para outro país para correr, entrava na pista e ela estava lá me esperando. Eu perguntava ‘O que você está fazendo aqui?’ e ela falava que estava lá para me assistir, com a unha pintada escrito Massa, bandeira do Brasil etc.

“É difícil achar a palavra certa, como gratificante, uma fã que tem esse carinho por um piloto, que nesse caso sou eu. Ela só não tinha vindo para a Stock Car por causa da pandemia, o Japão estava fechado por causa da Covid e agora ela está aqui para me acompanhar na Stock.

“É um carinho, uma emoção muito grande tê-la aqui e mostrar que isso acontece muito no esporte e é um grande prazer ter uma fã como ela, celebrando e acompanhando tudo aquilo que eu faço”, completou.

Veja como foi a classificação da Super Final da Stock Car Pro Series em Interlagos:

