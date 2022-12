Carregar reprodutor de áudio

A Super Final da Stock Car Pro Series promete muita ação neste domingo em Interlagos antes de coroar o grande campeão de 2022. E na parte da frente do grid, Daniel Serra dividirá espaço com outros dois postulantes ao título.

Segundo colocado no campeonato, o tricampeão da Eurofarma sai da terceira posição, logo atrás do pole Felipe Baptista e do rival Matías Rossi, que não depende apenas de si para conquistar o título. Ao seu lado na segunda fila, outro rival, Rubens Barrichello. Já o atual campeão, Gabriel Casagrande, larga em oitavo.

Após o fim da classificação, Serra classificou o resultado como positivo, mas ressalta a importância de uma boa performance no domingo.

"Acho que, dentro do possível, foi uma boa classificação. Estou perto do Matías, na frente do Rubinho, com uma distância para o Gabriel. Agora é amanhã. Agora é a guerra de amanhã, com as duas corridas, mas estamos em uma boa posição para seguir lutando pelo campeonato".

A Stock Car Pro Series retorna à pista neste domingo para a Super Final da temporada 2022. A primeira de duas corridas tem largada marcada para 14h15, horário de Brasília, com transmissão em português e inglês no Motorsport.com. Na televisão, você pode acompanhar pela Band e o SporTV.

Veja como foi a classificação da Super Final da Stock Car Pro Series em Interlagos:

