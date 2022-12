Carregar reprodutor de áudio

A Ipiranga Racing vai manter em 2023 a formação que patrocina na Stock Car desde 2020: os pilotos Thiago Camilo e Cesar Ramos na equipe de Andreas Mattheis. A equipe veio crescendo na temporada 2022, que culminou com a primeira vitória de Cesar Ramos na Stock Car, na 10ª etapa, e com os dois pilotos que fazem parte do time TOYOTA GAZOO Racing juntos no pódio, na 11ª, ambas disputadas em Goiânia no fim de semana de 22 e 23 de outubro.

Bárbara Miranda, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga comentou: “A renovação dessa parceria é a confirmação do sucesso da equipe Ipiranga Racing – Stock Car. Nossos pilotos Thiago e Cesar mostram nas pistas, em cada prova, valores diretamente conectados à nossa marca e valorizados por nossos consumidores, revendedores e clientes: a competência técnica, a superação e a criatividade.

“Toda essa adrenalina das corridas em meio à velocidade dos carros e o trabalho de toda a equipe em busca da constante evolução da performance fazem da Ipiranga uma parceira de longa data do automobilismo no Brasil. É um projeto vencedor e tenho certeza que seguirá fazendo bonito nas pistas em 2023”.

Thiago Camilo: “Essa não foi uma das minhas melhores temporadas em termos de resultados, e nesta circunstância, ainda mais com a volta da interação com o público, eu pude perceber mais claramente o quanto meu envolvimento com a Ipiranga vai além de sentar no carro e acelerar. Repito sempre que defender as cores da Ipiranga é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme, que eu encaro com energia renovada a cada ano. Vamos atrás das vitórias e do título em 2023”.

Cesar Ramos: “Desde que cheguei à Ipiranga Racing o entrosamento e a sensação de pertencimento à equipe só faz aumentar. A estrutura da Mattheis é certamente uma das mais profissionais e competitivas da Stock Car, mas para chegar aos resultados é preciso uma relação onde todos vencem e perdem juntos, o diferencial humano neste esporte de máquinas, e é isso que estamos construindo aqui!”.

Andreas Mattheis: “2023 será nossa sétima temporada com o patrocínio da Ipiranga. Ter a confiança dessa gigante do automobilismo renovada é um reconhecimento de que estamos dando tudo e mais um pouco para honrar as cores da Ipiranga. Temos um time de mecânicos, engenheiros e pilotos cada vez mais entrosados e a sequência no trabalho nos dá confiança de seremos cada vez mais competitivos”.

