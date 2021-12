Após uma bem-sucedida temporada em 2021, a Stock Car Pro Series planeja novidades importantes para o próximo ano, e o calendário de 2022 mostra alguns retornos muito aguardados pela categoria, pilotos e fãs.

O campeonato de 2022 começará mais cedo, com o retorno da Corrida de Duplas, em que os pilotos convidam grandes nomes do automobilismo nacional e internacional em busca da vitória. A prova acontecerá em Interlagos.

Ao longo do ano, outros dois retornos estão programados: Rio de Janeiro, na etapa do Aeroporto do Galeão, e Brasília, em duas ocasiões, incluindo a grande final, marcada para 20 de novembro. O Rio Grande do Sul aparece no calendário de 2022, mas ainda um com asterisco, dependendo de renovações na pista de Tarumã ou de Santa Cruz do Sul.

A Stock Car Pro Series ainda terá a companhia de outras três categorias ao longo de 2021: a Stock Series, novo nome dado à Stock Light, além do Turismo Nacional e a estreia da Fórmula 4 Brasil.

Confira as datas e locais da Stock Car Pro Series em 2022:

Etapas – Data – Local

01 – 13/02 – Interlagos (Corrida de Duplas)

02 – 20/03 – Goiânia (Anel externo)

03 – 10/04 – Rio de Janeiro (GP do Galeão)

04 – 15/05 – Velocitta

05 e 06 – 02 e 03/07 – Brasília (Traçado a definir)

07 – 31/07 – Interlagos

08 – 04/09 – Rio Grande do Sul (Tarumã ou Santa Cruz do Sul)

09 – 25/09 – Velocitta

10 e 11 – 22 e 23/10 – Goiânia (Traçado misto e anel externo)

12 – 20/11 – Brasília (Anel Externo)

