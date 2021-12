A Stock Car divulgou nesta quinta-feira como será o traçado no Aeroporto RioGaleão para a etapa que marca o retorno da principal categoria do automobilismo nacional à Cidade Maravilhosa. A pista, com 3.207 metros de extensão, levará o nome de um dos maiores pilotos da história do campeonato: Cacá Bueno.

“Não vão me emocionar logo cedo, né”?, disse Cacá ao ser surpreendido com a notícia de que o traçado levará o nome de “Circuito Cacá Bueno”. Anunciada ontem (15/12) pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a corrida será disputada no dia 10 de abril e será a primeira do tipo no país.

Maior campeão em atividade na principal categoria do automobilismo sul-americano, Cacá Bueno, 45 anos, é o primeiro piloto da Stock Car Pro Series a ser homenageado com o nome de um circuito.

“É uma honra, um reconhecimento pelo meu trabalho”, disse o pentacampeão. “Só cheguei a esse resultado na carreira por tudo o que aprendi aqui, no Rio, na minha cidade. Comecei a correr de kart na minha cidade, competi por equipes de Stock Car da minha cidade. Então sou muito grado ao Rio por essa trajetória, à Stock pelas oportunidades que me deu, e a ambos por essa homenagem. Muito obrigado a todos, é um dia sensacional”, concluiu.

“O Cacá é um grande atleta, um grande piloto, um cara de grande caráter e também uma referência para as novas gerações”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da categoria. É o piloto da Stock Car mais bem sucedido na fase mais espetacular da categoria".

"Merece todo o respeito e destaque que pudermos dar à sua carreira. Então eu acho que isso vem no momento certo, no nosso retorno ao Rio de Janeiro, em um evento que promete ser marcante para todos. Somos gratos pelo que ele fez na Stock Car. Essa homenagem é uma das formas de demonstrar isso".

Embora o GP Galeão vá ser a primeira corrida em aeroporto já realizada no Brasil, Cacá Bueno já disputou provas desse tipo ao longo da carreira. “Eu já competi no aeroporto de Templehoff, em Berlim, e venci três vezes lá”, contou o piloto. “Espero que isso possa se repetir aqui no Rio em abril”, concluiu Bueno, campeão da Stock Car Pro Series em 2006, 2007, 2009, 2011 e 2012.

