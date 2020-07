KTF anuncia Vitor Genz para abertura da Stock Car em Goiânia

A KTF Sports anunciou nesta quarta-feira (22) que terá seus dois carros da Stock Car alinhados no grid de Goiânia, na abertura da temporada de 2020 da maior categoria do automobilismo brasileiro. O time paulista, que já contava com a presença de Guilherme Salas, no carro #85, terá também o gaúcho Vitor Genz, no Chevrolet Cruze #46.

O time tem em seu plantel Sergio Jimenez, mas irá disputar as etapas finais do Jaguar I-Pace eTrophy em Berlim e Vitor Baptista, que estará ausente por questões relacionadas aos seus patrocinadores.

Atualmente com 31 anos, Genz conta com a experiência de seis temporadas completas na Stock Car tendo competido por diferentes equipes e conquistado a única vitória de um piloto gaúcho nos 40 anos da categoria. Além da Stock, Genz foi Campeão Brasileiro de Mini Challange, em 2012, Campeão Brasileiro de Endurace, em 2007, tetracampeão Gaúcho de Marcas e vencedor do Capacete de Ouro.

“A vida às vezes nos apresenta situações em que não conseguimos nos imaginar”, disse Genz. “Ontem eu acordei para ir à pista com o Edu Menossi, piloto para quem eu faço trabalho de coach, na pista do Velo Città. Chegando lá, em conversa com o pessoal da KTF, fomos nos falando e no fim do dia eu estava na sede da equipe moldando o meu banco para correr no próximo fim de semana. Eles têm um grupo de trabalho muito competente, uma estrutura fantástica e sou grato pela oportunidade. Acredito que podemos conseguir resultados bastante expressivos já nesta rodada de abertura”, comentou.

CEO da KTF Sports, Enzo Bortoleto conta que as conversas com Vitor são bem antigas. “Desde o fim de 2018, quando estávamos preparando a equipe para a temporada passada, nós conversamos com o Vitor. Ele é um piloto muito rápido, experiente e sobretudo técnico. Nesse momento de transição para um novo carro a experiência dele vai nos ajudar muito”.

