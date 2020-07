Cacá Bueno vê abertura da Stock em Goiânia como “uma das etapas mais imprevisíveis dos últimos anos”

Pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno chega em Goiânia neste final de semana para o início de sua 18ª temporada na principal categoria do automobilismo brasileiro. O campeonato começará no Autódromo Internacional Ayrton Senna com grandes novidades, começando pelo novo regulamento e pela presença de duas montadoras no grid – Chevrolet e Toyota. Cacá estará no grid com a equipe iCarros-ACDelco Crown Racing, seguindo a tradição de guiar o carro número #0.

“Essa estreia marca uma nova era na Stock Car”, disse Cacá. “As novidades tornam essa abertura uma das etapas mais imprevisíveis dos últimos anos. São novos carros, novo regulamento técnico e também desportivo. Serão menos pessoas no pit stop, agora com apenas quatro integrantes da equipe realizando a parada, sendo que antes eram sete. São muitas novidades, então será um grande desafio nessa estreia em Goiânia, principalmente pelo pouco tempo que os pilotos tiveram para testes com o carro. Mesmo assim, estou bem preparado e agradeço meus patrocinadores por acreditarem nesse projeto”.

Na pontuação, a novidade é que cada piloto deverá descartar resultados de três corridas ao final da penúltima etapa do ano. A estreia dos novos pneus para pista molhada também poderá acontecer em caso de chuva. Agora eles possuem a mesma dimensão dos pneus slicks. Em busca do hexacampeonato da Stock Car, Cacá é o piloto com mais largadas do grid e acredita que justamente essa experiência em diversos campeonatos poderá ser um diferencial em meio à imprevisibilidade da estreia.

“Será importante o piloto se adaptar rapidamente ao carro, que está mais pesado e um pouco mais lento, entre um e dois segundos por volta, sendo que isso deverá criar uma nova dinâmica de ultrapassagens. Acredito que teremos disputas mais próximas e os pilotos vão precisar frear mais em cima da curva para buscar uma ultrapassagem ousada. Tudo começará a ser descoberto mesmo com os treinos de sábado. O fato de ser minha 18ª temporada me ajuda por já ter passado por diversos modelos de carros, regulamentos e etc, mas sei que temos grandes adversários também e a Stock Car tem um grid bastante competitivo.”

Exclusivo! Para Massa, "Hamilton tem bom coração, mas não é feliz"

PODCAST: O debate de fãs e haters sobre domínio de Hamilton e participação ode Eric Granado