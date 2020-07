Foram sete meses de espera, mas a principal categoria do automobilismo brasileiro está de volta! Neste final de semana (25 e 26), a Stock Car dará início a sua 42ª temporada com a disputa da primeira etapa em Goiânia (GO). Os treinos livres e o classificatório na pista de 3.835 metros acontecem no sábado e as duas provas no domingo, a partir das 11h30.

A pista é especial para Nelson Piquet Jr., piloto da equipe Full Time Sports, que já comemorou no circuito seus melhores resultados na categoria, com dois segundos lugares (2018 e 2019), além de uma pole position quando disputou como convidado a Corrida de Duplas de 2015.

A etapa também será histórica, pois marcará a estreia da Toyota na principal categoria do Brasil. E Piquet será um dos pilotos a guiar o novo modelo Corolla, representando a Toyota Gazoo Racing. Visualmente mais próximo dos modelos de rua, o novo Stock Car traz várias novidades, dentre elas, mudanças no motor e na parte aerodinâmica.

Em sua terceira temporada completa na Stock Car, todas pela equipe Full Time Sports, Piquet também chega à Goiânia para comemorar no sábado seu aniversário de 35 anos. E espera que o presente venha na pista.

“Nunca fiquei tanto tempo sem correr na minha vida, então não vejo a hora de poder voltar a acelerar meu Stock Car. E, que bom correr em Goiânia, um circuito que sempre me trouxe excelentes resultados e onde tenho boas lembranças, incluindo, minha primeira vitória numa corrida de kart”, lembrou.

“Goiânia é um circuito técnico, mas com muitas curvas de alta velocidade e uma longa reta, que eu gosto bastante”, continuou o piloto do Stock Car #33.

“Nesta temporada, iniciamos um novo capítulo na história da Stock Car com a entrada da Toyota e o novo carro, visualmente mais próximo do modelo de rua. Fiz um dia de testes com a equipe no Velo Città em junho e conseguimos coletar muitos dados. Não tivemos nenhum tipo de problema e isso nos deixa bastante animados para o início da temporada”, declarou Piquet, que já subiu quatro vezes ao pódio na categoria.

Este também será o sétimo ano consecutivo da parceria da equipe de Maurício Ferreira com a Texaco, uma tradicional incentivadora do esporte automotor no mundo e que há mais de 100 anos atua no Brasil na fabricação e comercialização de lubrificantes e graxas automotivos e industriais.

“Agradeço mais uma vez à Texaco e à Full Time pela continuidade da nossa parceira e espero que este ano possamos colher mais frutos e iniciar o campeonato já brigando por bons resultados”, finalizou.

A Stock Car volta às pistas após cancelar as etapas do primeiro semestre, em virtude da pandemia do coronavírus, mas seguirá um rigoroso protocolo de segurança sanitária em Goiânia. As corridas serão realizadas com portões fechados, sem público, e contarão com um número restrito de profissionais envolvidos com as provas.

Além disso, cada equipe da Stock Car poderá ter apenas nove profissionais na preparação dos dois carros, incluindo o chefe de equipe e os pilotos. Todos que estarão no autódromo deverão apresentar teste RT-PCR negativo para Covid-19. A temperatura corporal também será checada na entrada do circuito todos os dias.

Todos os briefings e reuniões serão realizados por videoconferência. Cada carro ficará sozinho em um box. No espaço, será permitido apenas cinco pessoas simultaneamente e todos deverão usar máscaras e face shield, além de respeitar distanciamento social de ao menos 2 metros.

Confira a programação da 1ª etapa:

Sábado, 25 de julho

08h00 - 08h15 - Shakedown

09h55 – 11h05 - Treino Livre 1

12h35 - 13h45 - Treino Livre 2

16h30 - 17h00 – Classificação

Domingo, 26 de julho

11h30 - Largada Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h20 - Largada Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Nelsinho Piquet, 34 anos

Carro: Corolla #33

- Terceira temporada completa na Stock Car

- Total de Pódios na Stock Car: 4

3 Segundos lugares (Goiânia 2018 e 2019; Santa Cruz 2019)

1 Terceiro lugar (Campo Grande 2018)

- Poles: 1 Goiânia 2015 – Corrida de Duplas com Átila Abreu

Temporadas:

2018 – 15º colocado

2019 – 13º colocado

