Atual campeão da Stock Car 2022, Gabriel Casagrande terá o desafio de manter o primeiro lugar na tabela no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, neste final de semana. Ao todo, o piloto da equipe AMattheis Vogel tem 259 pontos na tabela e está 18 à frente do vice-líder.

“Nós temos uma vantagem importante e queremos levar ela para a decisão em Interlagos, mas antes disso precisamos fazer um grande trabalho em Goiânia, com muito calor e quatro corridas bem desafiadoras”, diz Casagrande, que venceu neste ano em Interlagos e no Velopark.

O formato da etapa de Goiânia será inédito na temporada: duas provas no circuito misto no sábado e duas provas no traçado de anel externo no domingo, com poucos treinos nos dias das corridas.

“Vamos precisar acertar bem o carro na sexta-feira para a etapa de sábado, aproveitar cada minuto na pista dos dois treinos livres porque no dia seguinte faremos um rápido warm up e vamos direto para a classificação e corridas. No domingo será um desafio ainda maior, sem treino livre, indo direto pro warm up e qualy no anel externo”, explica Casagrande, que esteve no pódio da etapa passada em Santa Cruz do Sul.

As atividades da Stock Car em Goiânia começam a partir das 9h20 na sexta-feira. Os treinos classificatórios serão exibidas ao vivo pelo Motorsport.com, SporTV e canal da Stock Car no YouTube, a partir das 9h15 no sábado e 9h no domingo.

As quatro corridas terão exibição ao vivo do Motorsport.com, Band, SporTV e YouTube. As corridas começam no sábado às 14h, enquanto no domingo a largada será a partir das 13h.

Confira os horários da rodada dupla da Stock Car em Goiânia:

Sexta-feira, 21 de outubro (circuito misto):

9h20 – Shakedown

10h45 – Treino Livre 1

15h10 – Treino Livre 2

Sábado, 22 de outubro (circuito misto):

8h30 – Warm Up

9h15 – Classificação – 10ª etapa

14h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

14h45 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

Domingo, 23 de outubro (anel externo):

8h00 – Warm Up

9h00 – Classificação – 11ª etapa

13h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

13h45 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

