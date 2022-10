Carregar reprodutor de áudio

Em franca evolução em sua temporada de estreia da Stock Car, Rodrigo Baptista disputa neste final de semana uma etapa dupla da principal categoria do automobilismo brasileiro, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). No sábado, haverá duas corridas no traçado completo, enquanto no domingo as provas serão realizadas no veloz anel externo.

O piloto da Crown Racing vem se destacando na segunda metade do campeonato, sobretudo nas classificações. Prova disso foi a primeira ida ao Q3 na temporada, feito obtido em Santa Cruz do Sul, na última etapa. Cada vez mais adaptado à categoria e mostrando resultados, "Digo" espera por bons desempenhos nas quatro provas do final de semana.

"A equipe vem em evolução ao longo do ano e isso pode ser visto em nossos resultados. Na última etapa, fui ao Q3 da classificação e nossos outros carros chegaram ao Q2. É uma mostra de que a equipe e eu estamos competitivos nesta segunda metade do campeonato. Assim, nosso objetivo é andar na frente em Goiânia", diz Rodrigo, que tem os patrocínios de Prolam Termolaminação, Prousiesp e Grupo Souza Lima.

Com quatro corridas no final de semana, a programação da Stock Car em Goiânia será aberta na sexta-feira (21) com dois treinos livres no traçado completo, que recebe no sábado a classificação e duas corridas. No domingo, haverá um warm up no anel externo antes da classificação e das corridas. Motorsport.com, Band, Sportv e canal da categoria no YouTube mostram as provas.

Confira a programação da Stock Car em Goiânia:

Sexta-feira, 21 de outubro (circuito misto):

9h20 – Shakedown

10h45 – Treino Livre 1

15h10 – Treino Livre 2

Sábado, 22 de outubro (circuito misto):

8h30 – Warm Up

9h15 – Classificação – 10ª etapa

14h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

14h45 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

Domingo, 23 de outubro (anel externo):

8h00 – Warm Up

9h00 – Classificação – 11ª etapa

13h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

13h45 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

