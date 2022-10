Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car vai até o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO) neste final de semana para a disputa de uma etapa dupla, com corridas no sábado e no domingo.

Com uma expectativa de temperaturas de até 35°C para o final de semana, o físico dos pilotos será exigido ao máximo. E Tony Kanaan tem como importante diferencial o forte condicionamento físico para enfrentar as quatro corridas.

No início do mês de outubro, o dono do Toyota Corolla da Texaco Racing disputou o IronMan de Kona, a mais importante prova de triátlon do planeta, completando uma saga que envolveu natação, ciclismo e uma maratona em pouco mais de 12 horas. Na capital goiana, o desafio será encarar corridas dentro de um cockpit com temperatura que pode superar os 60°C.

“Os dois eventos são desafios muito diferentes, mas que tem na exigência física uma similaridade. É preciso ter uma condição muito boa para completar uma prova como o IronMan, e isso é vital também para se disputar corridas da Stock Car sob um calor tão forte. Se a previsão do tempo se confirmar, será uma etapa desgastante”, diz Tony, que gosta do circuito de Goiânia.

“Gosto tanto do circuito completo quanto do anel externo do autódromo de Goiânia. Estivemos por lá no começo desta temporada e tive bons desempenhos. A equipe vem em evolução, batemos na trave de um pódio em Santa Cruz do Sul, então creio que podemos brigar na parte de cima do pelotão”, completou Kanaan.

A programação será aberta na sexta-feira (21), com treinos livres no circuito misto, enquanto o sábado terá classificação e duas corridas neste traçado. No domingo, os pilotos partem para o anel externo, quando terão um warm up, classificação e mais duas corridas. Band, Sportv e canal da categoria no YouTube mostram as provas.

Confira a programação da Stock Car em Goiânia:

Sexta-feira, 21 de outubro (circuito misto):

9h20 – Shakedown

10h45 – Treino Livre 1

15h10 – Treino Livre 2

Sábado, 22 de outubro (circuito misto):

8h30 – Warm Up

9h15 – Classificação – 10ª etapa

14h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

14h45 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

Domingo, 23 de outubro (anel externo):

8h00 – Warm Up

9h00 – Classificação – 11ª etapa

13h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

13h45 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: