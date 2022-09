Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da Stock Car e líder da temporada 2022, Gabriel Casagrande segue com o objetivo de manter o topo da tabela de pontos na rodada dupla deste final de semana em Santa Cruz do Sul (RS). O piloto da equipe AMattheis Vogel mantém os pés no chão e está focado em somar o máximo de pontos com o carro 83, em uma etapa que promete ter temperatura próxima dos 10º C.

“A nossa temporada tem sido bem constante e atingimos uma regularidade boa na soma de pontos por etapa, então o nosso maior objetivo é seguir permanecendo na liderança e fazendo corridas competitivas, brigando entre os primeiros nas duas provas".

"Talvez a temperatura esteja baixa nos boxes, algo que estou acostumado morando em Curitiba, mas no carro é sempre bem quente e não teremos problemas”, diz Casagrande, que soma 222 pontos no campeonato e obteve vitórias neste ano em Interlagos e no Velopark, outra pista gaúcha.

O traçado de Santa Cruz do Sul traz uma “pimenta especial” para a disputa deste final de semana. Os 3.531 metros foram recapeados recentemente e os pilotos titulares terão apenas um dia de treinos para se adaptarem ao novo asfalto do circuito gaúcho.

“A maioria dos pilotos do nosso grid conhece bem o circuito de Santa Cruz do Sul, é um dos mais técnicos e seletivos da temporada, mas é claro que o novo asfalto acaba embaralhando um pouco os dados que temos coletados de corridas anteriores disputadas nessa pista. Tem tudo para ser um grande desafio e esperamos sair do Sul ainda na frente”, completa Casagrande.

Todos os treinos da Stock Car serão realizados neste sábado. A classificação está prevista para 14h15, com transmissão ao vivo do Sportv e do canal da categoria no YouTube. As provas, que serão disputadas a partir das 14h10 no domingo, serão exibidas pela Band, Sportv e YouTube.

Confira a programação da Stock Car em Santa Cruz do Sul:

Sábado, 24 de setembro

8h10 - treino livre 1

11h - treino livre 2 (YouTube)

14h15 - classificação (Sportv e YouTube)

Domingo, 25 de setembro

14h10 - corrida 1 (Band, Sportv e YouTube)

14h50 - corrida 2 (Band, Sportv e YouTube)

Classificação do campeonato após oito etapas (16 corridas):

1º - Gabriel Casagrande, 222 pontos

2º - Daniel Serra, 203

3º - Matías Rossi, 201

4º - Rubens Barrichello, 189

5º - Bruno Baptista, 175

6º - Gaetano Di Mauro, 168

7º - Ricardo Zonta, 162

8º - Thiago Camilo, 162

9º - Nelson Piquet Jr., 148

10º - César Ramos, 140

11º - Guilherme Salas, 136

12º - Felipe Lapenna, 119

13º - Rafael Suzuki, 119

14º - Allam Khodair, 116

15º - Ricardo Maurício, 110

16º - Diego Nunes, 99

17º - Julio Campos, 96

18º - Átila Abreu, 93

19º - Galid Osman, 84

20º - Marcos Gomes, 82

21º - Tony Kanaan, 70

22º - Felipe Baptista, 70

23º - Cacá Bueno, 69

24º - Felipe Massa, 68

25º - Denis Navarro, 66

26º - Sergio Jimenez, 64

27º - Pedro Cardoso, 47

28º - Lucas Foresti, 47

29º - Gianluca Petecof, 42

30º - Felipe Fraga, 25

31º - Julián Santero, 19

32º - Rodrigo Baptista, 19

33º - Gabriel Robe, 11

34º - Tuca Antoniazi, 9

35º - Beto Monteiro, 7

36º - Andrés Jakos, 7

37º - Thiago Vivacqua, 4

38º - Gustavo Frigotto, 3

39º - Renato Braga, 0

40º - André Moraes Jr., 0

