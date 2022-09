Carregar reprodutor de áudio

Felipe Baptista, o mais jovem piloto do grid da Stock Car Pro Series, parte para mais um desafio na principal categoria do automobilismo nacional. Com bom desempenho nas últimas rodadas do campeonato, Baptista aposta no desempenho positivo nos treinos classificatórios para subir ao pódio no interior gaúcho.

O piloto apoiado por Bocão Shopping dos pisos, Evora Lubrificantes, Americanet e Athenabanco Fomento Mercantil já competiu na pista na temporada de 2021, quando se sagrou campeão da atual Stock Series, ele subiu ao pódio no traçado naquela ocasião.

Embora tenha pouca idade, a trajetória do caçula do grid nas pistas não é recente –e sempre foi pautada pela meritocracia. Ainda no kart, ele ingressou na Academia Shell credenciado por títulos paulistas e brasileiros.

Aos 15 anos de idade, foi o mais jovem contemplado com uma bolsa do Porsche Junior Program, que lhe rendeu uma temporada na categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo. Felipe então venceu o processo seletivo da KTF por uma vaga na Stock Car Light, o que lhe permitiu migrar para o maior evento do esporte a motor brasileiro com a conquista do prêmio de estreante da temporada.

Em seu segundo ano, conquistou o título na divisão de acesso, ganhando na pista a vaga que hoje ocupa na Stock Car.

"Muito animado para acelerar em Santa Cruz do Sul, ano passado andamos por lá na Stock Series, mas o traçado foi recapado, então precisaremos aprender a pista toda de novo. A equipe tem me entregado um carro muito rápido em todas as etapas, então vamos com tudo para fazer outra boa classificação e poder brigar por pódios e vitórias no Sul."

As atividades de pista para 9a etapa da Stock Car Pro Series prevê treinos livres e quali no sábado e as duas corridas no domingo. O treino classificatório tem transmissão das mídias sociais da categoria, além de SporTV. No domingo, Band, SporTV e as mídias sociais da categoria transmitem ao vivo as provas da etapa.

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA EM SANTA CRUZ DO SUL:

Sexta-feira, 23 de setembro:

15 h - Track Walk

Sábado, 24 de setembro:

07h50 – Shakedown

08h10 – Treino Livre 1

11h00 – Treino Livre 2

14h15 – Classificação

Domingo, 25 de setembro:

14h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h50 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

