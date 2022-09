Fã escolhe no TikTok imagens que irão ao ar na Stock Car

Carregar reprodutor de áudio

Qual piloto você quer ver pilotar durante toda a corrida na Stock Car Pro Series? É essa decisão que os fãs da categoria tomarão a partir da nona etapa, em Santa Cruz do Sul, a ser disputada no próximo domingo (25). Em mais uma inovação, a Stock firmou parceria com a plataforma TikTok para oferecer aos fãs um ângulo exclusivo com a Câmera TikTok.

A votação já está no ar e se encerra nesta quinta-feira. O vencedor do pleito terá a onboard instalada em seu carro para transmitir ao vivo as corridas da etapa gaúcha em ângulo que só poderá ser visto por meio do TikTok. A iniciativa é mais um passo na comunicação da Stock Car com o público jovem, grupo dominante no TikTok.

Popular plataforma de vídeos curtos, o TikTok já representa a quarta maior rede social do mundo, com cerca de 1 bilhão de usuários ativos, sendo o aplicativo mais baixado do planeta no primeiro trimestre de 2022 nas lojas da Apple e do Google. Segundo dados oficiais do TikTok, 66% dos usuários têm menos de 30 anos.

A interação do público com a Stock Car vem se tornando ativa a cada ano. Além da presença maciça nas redes sociais, a categoria se destaca pela visitação aos boxes, no período em que os pilotos interagem com os fãs às vésperas de cada etapa do campeonato.

E o Claro 5G Fan Push by Snapdragon permite que o público seja parte ativa nas corridas com a votação que dá aos vencedores um push-to-pass adicional, elemento que aumenta a potência do motor e abre mais chance de ultrapassagens.

Como participar

A votação é realizada por meio do próprio TikTok. Na aba de busca do aplicativo — sinalizado com uma lupa —, o banner da Câmera TikTok estará em destaque e levará o usuário para a página de votação, onde será possível escolher o piloto favorito para levar a onboard na etapa. O resultado do pleito será anunciado no decorrer do fim de semana da etapa de Santa Cruz do Sul.

O cronograma do fim de semana compreende também a sexta etapa da categoria de acesso Stock Series e a quinta rodada da Copa HB20. O treino classificatório da Stock Car Pro poderá ser visto a partir de 14h15 do sábado, com transmissão ao vivo pelo SporTV e pelas mídias da Stock Car (YouTube e Facebook).

No domingo, a Corrida 1 da nona etapa do campeonato tem largada prevista para 14h10, com 30 minutos e mais uma volta. A segunda prova da Stock Car em Santa Cruz do Sul acontece logo depois, às 14h50, com a mesma duração. As duas provas serão mostradas ao vivo pela Band, SporTV, mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook), Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv, mídias do Estadão e canal da Revista Capital Econômico.

Confira a programação para a etapa de Santa Cruz do Sul:

Quinta-feira, 22 de setembro:

09h00 – Copa HB20 – Treino Extra 1

11h20 – Copa HB20 – Treino Extra 2

13h40 – Copa HB20 – Treino Extra 3

15h50 – Copa HB20 – Treino Extra 4



Sexta-feira, 23 de setembro:

08h30 – Stock Series – Shakedown

08h50 – Copa HB20 – Shakedown

09h15 – Stock Series – Treino Livre 1

10h00 – Copa HB20 – Treino Livre 1

11h40 – Stock Series – Treino Livre 2

12h20 – Copa HB20 – Treino Livre 2

13h50 – Stock Series – Treino Livre 3

14h35 – Copa HB20 – Treino Livre 3

16h10 – Stock Series – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Treino Livre 4



Sábado, 24 de setembro:

07h50 – Stock Car – Shakedown

08h10 – Stock Car – Treino Livre 1

09h45 – Copa HB20 – Classificação

11h00 – Stock Car – Treino Livre 2

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Classificação

15h45 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 25 de setembro:

09h50 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

14h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h50 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h15 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?