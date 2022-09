Lubrax|Podium Stock Car Team está pronta para Santa Cruz do Sul

Carregar reprodutor de áudio

A equipe Lubrax|Podium Stock Car Team, patrocinada pela Vibra, vai desembarcar neste fim de semana em Santa Cruz do Sul (RS) para a disputa da nona etapa da temporada. O circuito, inaugurado em 2005, ganhou asfalto novo para receber a 25ª corrida da principal categoria do país.

"Os gaúchos são apaixonados por corridas e sabem que é preciso manter o autódromo em boas condições para receber a Stock, uma categoria tão importante e com tanto investimento, da melhor forma possível. Espero, como sempre, uma grande presença e muito apoio do público no sábado e no domingo", disse Felipe Massa.

Julio Campos concorda com o companheiro de equipe e também aposta no histórico de bons resultados em Santa Cruz do Sul para brigar no pelotão da frente e somar muito pontos na etapa.

"É um circuito de ótimas lembranças para mim e espero conseguir me colocar novamente entre os primeiros. A ideia é sempre disputar a vitória ou um lugar no pódio. Quem sabe repetir a segunda colocação que conquistei na primeira corrida da última etapa em Santa Cruz, em 2021, ou mesmo vencer como fiz em 2019”, declarou Julio.

A Stock Car vai acelerar a partir de sábado e a definição do grid de largada será às 14h15. Já no domingo, a largada para a primeira das duas corridas será às 14h10. Band, Sportv, Motorsport e plataformas da Stock Car transmitem ao vivo.

